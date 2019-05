Boston caccia all’uomo/ Video, su Rai 2 il film con Mark Wahlberg (oggi, 29 maggio)

Boston caccia all’uomo va in onda oggi, mercoledì 29 maggio, a partire dalle ore 21:20 su Rai 2. Si tratta di una pellicola americana realizzata è girata nel 2016 nella casa cinematografica della Lionsgate in collaborazione con la CBS Films mentre la distribuzione al cinema e nel settore dell’home video in Italia è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia è stata curata da Peter Berg con soggetto tratto dal libro scritto da Casey Sherman e Dave Wedge mentre la sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista in collaborazione con Matt Cook, Paul Tamasy, Eric Johnson e Joshua Zetumer. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Trent Reznor e Atticus Ross, i costumi sono stati disegnati da Virginia Johnson e nel cast figurano Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman e Vincent Curatola.

Boston caccia all’uomo, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Boston caccia all’uomo. Tommy Saunders è un ottimo sergente di polizia che presta servizio presso il distretto di Boston. Nel corso della propria carriera ha saputo mettersi in luce per alcune brillanti operazioni che tuttavia sono state offuscate costantemente dal suo carattere particolarmente irascibile. Infatti succede spesso di andare oltre quelli che sono i poteri di cui gode e soprattutto spesso e volentieri si trova ad avere dei duri botta e risposta con colleghi e diretti superiori. Durante una furente discussione rifila un calcio ad un altro agente di polizia. La sua mancanza di rispetto viene punita con un pesante provvedimento disciplinare che prevede il suo declassamento ed in particolare viene assegnato al servizio sicurezza alla prestigiosa e molto seguita maratona di Boston. Saunders si trova nella zona del traguardo finale e suo malgrado sarà testimone di un drammatico attentato terroristico. Mentre tutti sono protesi nell’applaudire ed incitare i vari atleti ormai prossimi all’arrivo due bombe rudimentali scoppiano tra la folla portando alla morte di una ventina di persone e al ferimento di ben 280 persone. Saunders pochi istanti prima dello scoppio ha notato qualcosa che poi troverà conferma scrutando i video di sicurezza dai quali si evincerà la presenza di un uomo il quale assieme al proprio fratello minore si è reso protagonista dell’attentato per futili motivi. Saunders dovrà quindi dare il proprio prezioso apporto alle indagini collaborando con un agente dell’FBI al quale è stato affidato il caso. Sarà un però e proprio caccia all’uomo per evitare che i due possano essere responsabili di nuove vittime.

