Botta e risposta Travaglio-ragazzo al ristorante/ Video: “Usa hanno rotto il caz*o”

Marco Travaglio, noto giornalista e direttore de Il Fatto Quotidiano, è stato ripreso mentre discute con un ragazzo sul tema delle armi in Ucraina, in un ristorante. Come si vede e si sente nel filmato che trovate pubblicato qui sotto, Marco Travaglio sembra puntare il dito nei confronti degli Stati Uniti dicendo: “Sono 70 anni che rompono il caz*o”.

Zuppi: "Abbiamo bisogno dei migranti"/ "Celibato? Possiamo usare modello orientale"

Nel filmato si vede il giovane interlocutore spiegare a Travaglio l’importanza di bloccare l’avanzata dell’esercito di Putin, avvertendo: “Lasciamoli fare, che continuino dalla Crimea, tra un po’ a casa nostra arrivano”, e Travaglio replica: “Vabbè certo, Putin vuole occupare Roma, certo…”, ma il giovane non sembra soddisfatto della risposta e stuzzica nuovamente il buon Travaglio dicendo: “No, però non si sa mai dove vorrebbe arrivare”. A quel punto il giornalista de Il Fatto, che non sa di essere ripreso dalla fotocamera di uno smartphone, come sottolinea il quotidiano Il Giornale, si lascia andare ad una considerazione: “Io penso che siano più gli americani che vogliono colonizzarci”.

Sant'Ilario/ Oggi, 16 marzo si celebra il patrono di Gorizia

TRAVAGLIO AL RISTORANTE CON UN RAGAZZO: “A ME LO ROMPONO PIU’ DI TUTTI…”

Il giovane allora ironizza: “No, gli americani non ci hanno mai invaso. Al massimo con la Coca Cola, un po’ di cioccolata, di cinema…”, ma Travaglio sembra proseguire dritto per la sua strada inveendo appunto contro il popolo a stelle e strisce: “Sono 70 anni che rompono il caz*o”. L’interlocutore ribatte: “No, non rompono il caz*o a nessuno”, ma il direttore de Il Fatto Quotidiano non ci sta: “A me lo rompono molto più di tutti…”.

Come sottolinea il quotidiano Il Giornale, spesso e volentieri il Fatto è stato accusato di prendere una posizione troppo anti Stati Uniti e le parole del direttore Travaglio sembrano confermare, giustamente o meno, tale posizione. Al di là dell’anti America il siparietto è stato davvero curioso e il video è divenuto virale facendo il giro del web e dei social. Se voleste vederlo, vi basterà scorrere un po’ più in basso questa pagina.

PAPI SANTI/ Dai Longobardi a Costantinopoli, Zaccaria uomo di pace a tutto campo

Un ragazzo incontra Travaglio in un ristorante e inizia a discutere con lui. Travaglio alla fine dimostra tutto il suo viscerale antiamericanismo. Qualcosa di assolutamente vergognoso. Guardate il video, mi raccomando. L'ho tratto da questo canale TG:https://t.co/fm5j4rXO8o pic.twitter.com/YX9xI0ygJT — Autogrillo Crypto Fella ☀️ (@AutogriLLocryp) March 13, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA