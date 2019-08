Box 27/ Su Canale 5 il film di Arnaud Selignac (oggi, 2 agosto 2019)

Box 27 è un film francese del 2016, che sarà trasmesso in tv il pomeriggio di oggi, 2 agosto, alle ore 16.30 su Canale 5. La pellicola, di genere drammatico, è del regista Arnaud Selignac che si è circondato di un ricco cast: Natalia Dontcheva, Delphine Rollin, Zabou Breitman, Eric Elmosnino, Pierre-Olivier Mornas, Marius Blivet, Clovis Couillard e Nejma Ben Amor. La sceneggiarura di Box 27 è stata guidata da Mikael Ollivier e Viviane Moore, la produzione affidata a Monique Bernard-Beaumet, con l’equipe di Adrenaline e France 2.

Box 27: la trama del film

Il protagonista di Box 27 è Vincent (interpretato da Eric Elmosnino), un uomo distrutto dalla morte della moglie, che perde la casa e il lavoro ed è costretto a vivere in un box e a crescere da solo suo figlio Tom (Marius Blivet) di dieci anni. Nonostante il grande amore che lega il padre e il figlio, dunque, Vincent fa vivere il figlio in condizioni di estrema precarietà e questo non sfugge agli occhi attenti degli assistenti sociali. Vincent in un primo momento cerca di mentire sulle loro condizioni di vita per proteggere il figlio, ma alla fine finisce per essere scoperto e rischia di perdere la sua custodia. Il vero e ultimo dramma per un marito, un padre e un uomo che non sa più trovare ragione di vivere

