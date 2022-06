Boy George vs British Airways/ “Ignorato in 1° classe per colpa di Victoria Beckham”

Clamoroso attacco frontale di Boy George a British Airways. Il celebre cantante ha utilizzato Twitter per criticare aspramente la compagnia aerea. Il motivo? Essere stato lasciato a piedi a fine volo ad aspettare un passaggio, mentre l’auto di Victoria Beckham è andata a prendere l’ex Spice Girls direttamente all’aereo.

Nel post pubblicato sul social network, Boy George ha dichiarato di non voler più viaggiare con British Airways. “Bel tocco per @britishairways che ha lasciato tutti i passeggeri di prima classe in attesa di un passaggio mentre l’auto di Victoria Beckham l’ha prelevata all’aereo. È giusto evitare di volare con BA per un po’!”, questo il messaggio diffuso sul web. Ma il post poche ore dopo è stato cancellato.

Boy George non ha fornito ulteriori dettagli su dove fosse diretto o dove fosse rientrato, ma secondo Metro potrebbe essere atterrato in Gran Bretagna, dove domani si esibirà a Londra. Ricordiamo che il 61enne ha appena terminato una tournèe negli Stati Uniti insieme alla sua band Culture Club, icona della musica anni Ottanta. Come dicevamo, Boy George ha cancellato il suo tweet qualche ora dopo, aggiungendo: “Scrivo tweet in maniera impulsiva, ma lo supero più velocemente della maggior parte”. E ancora, ha chiarito: “Io e British Airways siamo tornati ad amarci. Ora so che scendere dall’aereo prima di tutti gli altri costa 6 mila dollari. Inoltre il mio attuale compito è essere più amichevole, umano e paziente. Lol! Auguratemi buona fortuna. Mi sono anche dimenticato di dire quanto sia stato bello il mio viaggio”.

Myself and @britishairways are back in love. Now I know it costs 6,000 to get off the plane before everyone else. Also, my current remit is to be more friendly, human and have more patience. Lol! Wish me luck. I also forgot to say how lovely my flight was!

