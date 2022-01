Brasile, scogliera crolla su barche nel lago Furnas/ Video choc: 10 morti e 32 feriti

Un grosso frammento di scogliera si è staccato oggi dalla sua parete, cadendo su tre barche che stavano navigando sul lago di Furnas, in Brasile, famoso per le sue acque verdi e proprio per le sue pareti rocciose. Proprio perché si tratta di un lago frequentato molto da turisti, ci sono le immagini del disastro, a dir poco agghiaccianti. Riprendono, infatti, l’esatto momento in cui un pezzo di roccia si stacca e travolge sicuramente una barca, quella su cui c’erano i passeggeri che sono morti. Il bilancio si è stabilizzato a 10 morte: sono appunto le persone che erano sulla barca colpita dagli scogli.

I vigili del fuoco di Minas Gerais e la marina brasiliana nelle ultime ore hanno individuato i corpi delle ultime due vittime. Sono invece 32 i feriti. Stando alle prime indiscrezioni raccolte dai media locali, le persone decedute erano membri della stessa famiglia e conoscenti. Le ricerche comunque proseguiranno nelle prossime ore, anche se la polizia ritiene che non ci sarebbero altre vittime, in quanto non sono state ricevute informazioni di altre persone scomparse.

SOLO DUE VITTIME SU 10 SONO STATE IDENTIFICATE

«Ma se fosse una persona sola, allora potrebbe essere ancora dispersa. Noi non abbiamo fretta di fermare le operazioni», ha assicurato Marcos Pimenta in conferenza stampa, come riportato da Correio Braziliense. Finora delle dieci vittime del crollo della scogliera solo due sono state identificate, ma solo di uno è stato reso noto il nome: si tratta di Julio Borges Antunes, 68 anni, nato ad Alpinóplis. Secondo la polizia civile di Minas Gerais l’identificazione delle altre vittime richiederà tempo a causa delle condizioni dei corpi, in quanto l’impatto è stato forte.

«La cosa importante ora è calmare queste famiglie in lutto e identificare il maggior numero possibile di vittime», ha aggiunto Marcos Pimenta, secondo cui la polizia federale potrebbe aiutare nell’identificazione delle vittime. La polizia ha spiegato anche che è stato creato un gruppo WhatsApp con le famiglie delle vittime e che si sta fornendo loro tutta l’assistenza necessaria.

