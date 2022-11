Brenda, chi è la figlia di Sara di Vaira, campionessa mondiale/ “Il sangue non mente”

Brenda Gozzoli, la figlia di Sara di Vaira, ballerina e campionessa mondiale under 12. Milly Carlucci: “Buon sangue non mente”

Brenda Gozzoli è la figlia di Sara di Vaira, celebre ballerina di Ballando con le Stelle 2022, da quest’anno tra i commentatori tecnici presenti in studio nel corso delle varie puntate. Questa sera, in apertura, la conduttrice Milly Carlucci si è voluta complimentare con mamma Sara e la piccola Brenda, per un traguardo importante e prestigioso che la baby ballerina ha agguantato proprio nella giornata di ieri.

“E attenzione e attenzione… perché a Sara dobbiamo fare le congratulazioni perché è mamma di una campionessa mondiale”, spiega la presentatrice. “Una campionessa under 12…perché buon sangue non mente”. Sara di Vaira ringrazia durante la diretta e mostra tutto il suo orgoglio e la sua soddisfazione per il percorso intrapreso dalla figlia.

Brenda Gozzoli, un anno dopo ‘Ballando con te’ raggiunge un altro grande traguardo: è campionessa mondiale

Lo scorso anno, durante Ballando con le Stelle 2021, Brenda Gozzoli aveva preso parte alla gara riservata ai più piccoli, incantando giuria e pubblico col suo immenso talento. Non a caso, grazie al duro lavoro e ad una capacità innata, la bambina aveva battuto il suo rivale Leonardo, che proponeva uno stile classico e sfoggiava una tecnica altrettanto ragguardevole. Brenda, con dinamismo ed esplosività, si era messa in grande evidenza, imponendosi ai danni del suo avversario. Un solo anno dopo, quindi, è diventata una ballerina campionessa del mondo under 12. Un traguardo meraviglioso, che non sorprende più di tanto, considerando il suo talento.

