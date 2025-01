Tutto su Brenda Lodigiani

Classe 1987, Brenda Lodigiani è un’attrice e conduttrice televisiva che ha conquistato il successo e la popolarità grazie a programmi molto popolari come GialappaShow e LOL – Chi ride è fuori. Prima di scoprire la sua natura comica, Brenda ha studiato danza classica e modern jazz e debutta in televisione come ballerina. A 18 anni inizia a collaborare con Disney Channel e nel 2008 passa alla Rai apparendo in trasmissioni come Scorie e Quelli che il calcio.

Tra il 2018 e il 2019 collabora con la Gialappa’s Band partecipando come comica al loro programma Mai dire Talk. Ha, inoltre, partecipato a programmi come Alessandro Borghese – Celebrity Chef, dove sfida il cabarettista Antonio Ornano, e è anche in LOL – Chi ride è fuori.

La vita privata di Brenda Lodigiani

Brenda Lodigiani ha anche una vita privata piena. Da anni, infatti, ha una storia d’amore con Federico Teoldi, un direttore della fotografia. Con lui ha formato una famiglia con la nascita di due figli: Olivia, nata nel 2017, e Tobia, nato nel 2020. Parlando del suo passato, Brenda, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha dichiarato quanto la danza sia stata importante nella sua vita. “La danza è stata la mia salvezza, ero una bambina indisciplinata, estroversa, faccia di tolla, facevo casino […] La danza mi ha dato disciplina, le maestre erano un po’ come delle mamme”, le parole dell’attrice.

Cresciuta nella periferia di Lodi, la Lodigiani, sempre al Corriere, ha raccontato che è stato importante per lei anche l’analisi. “Ho avuto la fortuna di trovare un’ottima terapista che mi ha permesso di guardami dentro, da fuori, mi ha dato strumenti che nelle difficoltà aiutano”, le sue parole.