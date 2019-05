Brescia, omicidio Souad Allou/ Processo per il marito El Biti: l’ha uccisa lui?

E’ stato rinviato a giudizio Abdelmjid El Biti, il cinquantacinquenne marocchino di Brescia, accusato di aver ucciso la moglie Souad Allou. La 29enne connazionale è scomparsa dal capoluogo di provincia lombardo nella notte fra il 3 e il 4 giugno dell’anno scorso, e il suo corpo non è mai stato ritrovato. Ad incastrare El Biti, un filmato di una telecamera di sorveglianza posto nei pressi dell’abitazione della donna, in cui si vede il magrebino entrare in casa dove al momento vi era Suad e i loro due figli piccoli, per poi uscire con un grosso sacco nero. L’uomo posizionerà poi il “fardello” sulla sua auto per sparire. Gli inquirenti hanno il forte sospetto se non quasi la certezza che in quel sacco che appare dal video evidentemente pesante, vi sia proprio il corpo della povera Suad Allou. Secondo quanto riportato dall’edizione online del Corriere della Sera, El Biti verrà processato il prossimo 11 settembre con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, visto che il corpo della donna non è più stato ritrovato.

BRESCIA, OMICIDIO SOUAD ALLOU/ PROCESSO PER IL MARITO

El Biti ha anche abbandonato per quasi 24 ore i due figli, di nove e tre anni, e di conseguenza l’uomo potrebbe anche essere accusato di abbandono di minori. Solamente la sera del giorno dopo la bambina di nove anni si era rivolta a dei vicini di casa, spiegando che la mamma era scomparsa, e consegnando il numero del padre. El Biti e Allou erano separati da poco tempo, e nei giorni successivi alla morte della ragazza i due avrebbero dovuto portare le carte del divorzio in tribunale. E’ possibile che il marocchino non accettasse la fine della relazione e di conseguenza abbia deciso di agire, ma al momento si tratta solo di supposizioni che andranno verificate dai giudici. Abdelmjid El Biti era già conosciuto alle forze dell’ordine a seguito di una denuncia per maltrattamenti in famiglia. L’uomo si è sempre dichiarato innocente e lo ha ribadito più volte durante gli interrogatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA