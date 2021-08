Brescia, trovato cadavere donna: forse Laura Ziliani/ “Corpo risulta irriconoscibile”

Macabro ritrovamento a Brescia, dove lungo un torrente è stato rinvenuto il cadavere di una donna. Il corso d’acqua è quello che porta alla centrale idroelettrica di Temù. L’area, dunque, si trova a circa 500 metri più a sud rispetto a dove è stata trovata la scarpa di Laura Ziliani, la 55enne scomparsa l’8 maggio. Sul posto è arrivata la Scientifica dei carabinieri per eseguire le prime indagini, che sono tutt’altro che semplici, anche perché il corpo risulta irriconoscibile. L’area era stata battuta a lungo durante le ricerche di Laura Ziliani, era stata anche svuotata la stessa centrale idroelettrica. Di lei non si avevano notizie da maggio, quando era uscita per una passeggiata senza però più tornare a casa. Le sue tracce si persero nei pressi di Villa Dalegno.

Eva Mikula: "Denunciai Uno Bianca, ora sono sola"/ "Scacciata come un cane randagio"

La Procura di Brescia per questa vicenda aveva iscritto nel registro degli indagati due delle tre figlie dell’ex vigilessa, ponendo sotto sequestro l’abitazione di Temù di una delle due indagate, e il fidanzato della maggiore. L’inchiesta è per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

LAURA ZILIANI, OGGI TRE MESI DALLA SCOMPARSA

Sono passati esattamente tre mesi dalla scomparsa di Laura Ziliani. L’ultima segnalazione è quella di una giovane che dice di averla vista sullo sterrato che porta in località Gario, sopra Villa Dalegno, zona che la donna avrebbe voluto raggiungere per l’escursione. Le due figlie sono indagate a causa delle incongruenze nei racconti delle due. Ad esempio, nessuna delle telecamere di Temù ha ripreso la donna nelle prime ore della mattinata di sabato ma, se avesse compiuto il percorso descritto dalle figlie, allora il passaggio sarebbe stato registrato da qualche parte. Invece il suo smartphone è stato trovato nella cantina usata come deposito per l’attrezzatura da montagna, incastrato tra una panca e le scale. Per gli inquirenti potrebbe essere caduto lì accidentalmente. Un’amica a tal proposito ha raccontato che Laura Ziliani non dimenticava mai il telefono e aveva sempre acceso l’orologio gps, che però non è stato mai ritrovato né localizzato.

Sequestro Anna Bulgari e Giorgio Calissoni/ Lui: "Mi tagliarono l'orecchio, poi..."

LEGGI ANCHE:

Omicidio Gucci, Patrizia Reggiani/ "Non potevo ucciderlo da sola…" (Il terzo indizio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA