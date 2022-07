Brian Jackson, morto “L’uomo Del Monte”/ Fu il protagonista del famoso spot anni ’80

Grave lutto nel mondo della televisione ed in particolare della pubblicità: è morto nella giornata di ieri Brian Jackson, famoso in Italia per essere il protagonista dello spot anni ’80: “L’uomo Del Monte ha detto sì”. Aveva 91 anni ed era da tempo malato di cancro, così come riferito dal tabloid britannico The Sun attraverso il suo sito online. Brian Jackson ha interpretato più di 25 pubblicità televisive nel ruolo appunto del famoso “Uomo Del Monte”, per l’omonimo marchio di bevande e succhi, dando il suo personalissimo ok al prodotto.

Jo Jackson, la figlia più giovane del signor Brian, ha commentato: “Gli spot pubblicitari – si legge sul Sun – hanno pagato dove vivevamo e la mia educazione, di cui sono molto grata”. E ancora: “Ha anche comprato una Jaguar gialla con i soldi di una delle pubblicità perché gli ricordava le banane. Era molto divertente, aveva gli aneddoti più incredibili ed è stato un attore fino alla fine”. Brian Jackson era nato a Bolton, in Gran Bretagna, ed ha iniziato la sua carriera nelle vesti di fotografo per la stampa della Royal Naval, prima appunto di diventare un attore, regista e produttore.

BRIAN JACKSON, MORTO IL FAMOSO ATTORE DELLO SPORT “L’UOMO DEL MONTE”

In seguito è entrato a far parte della Royal Shakespeare Company a Stratford Upon Avon, per poi iniziare a produrre spettacoli teatrali in tutta Londra, esibendosi al fianco di attore di spicco come Roger Moore e Ginger Rodgers, ed apparendo in pellicole come The Avengers, The Persuaders, Carry On Sergeant e Return of the Pink Panther.

Sempre il Sun ricorda come Brian Jackson abbia doppiato e sia apparso in centinaia fra documentari, film e spot televisivi, e fra i suoi tanti progetti aveva anche fondato gli Hamden Gurney Studios nel West End di Londra, dove il famosissimo musicista Vangelis aveva registrato le colonne sonore per Chariots of Fire e Blade Runner vincitrici del premio Oscar. Oltre ad essere un attore Brian Jackson era anche nuotatore, corridore e istruttore di immersioni subacque, ma soprattutto giocatore di cricket.

