Brick Mansions/ Video, su Italia 1 l’ultimo film di Paul Walker prima della morte

Brick Mansions va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 8 aprile, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2014 grazie ad una coproduzione internazionale che ha visto la partecipazione di Stati Uniti, Francia e Canada. La regia di questa pellicola è stata curata da Camille Delamarre, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati Luc Besson e Robert Mark Kamen, il montaggio è stato realizzato da Carlo Rizzo e Arthur Tarnowski e le musiche della colonna sonora sono state composte da Marc Bell e Trevor Morris. Nel cast sono presenti Paul Walker, David Belle, RZA, Catalina Denis e Carlo Rota.

Brick Mansions, la trama del film

Ecco la trama di Brick Mansions. Ci troviamo nella città americana di Detroit dove purtroppo le forze dell’ordine e soprattutto lo Stato devono fare i conti con criminali davvero spietati che praticamente infrangono la legge la luce del sole senza alcun genere di timore. In particolare esiste un quartiere dove la concentrazione di malavitosi è davvero straordinariamente alta il che rappresenta un pericolo costante soprattutto un problema che dovrà essere ben presto risolto. Lo stato americano decide di occuparsi in prima persona di questo genere di esigenza il che fa ricadere tutte le conseguenze sul Distretto di Polizia locale il quale dovrà valutare con estrema attenzione Le possibili soluzioni. Non riuscendo ad avere la forza per poter arginare con le indagini consuete classiche le varie azioni criminali che vengono messe in essere dai vari malviventi si decide di realizzare una sorta di muro che ricorda quello di Berlino ma ancora maggiormente maestoso per isolare completamente il quartiere della città.

Questa soluzione tuttavia si dimostrerà controproducente in quanto all’interno del muro e quindi nel quartiere i vari mal di denti crescono ancora maggiormente la loro forza e la loro capacità di sfidare lo Stato tant’è che viene realizzata una potente bomba che dovrà esplodere per dare un segno tangibile della loro potenza. Le forze di polizia dopo essere state informate di quanto sta per accadere decidono che sia arrivato il momento di dover intervenire all’interno del muro e quindi mandano del quartiere un poliziotto sotto copertura che avrà il compito di intercettare la bomba e soprattutto di disinnescare. Sarà una missione molto difficile e soprattutto pericolosa in quanto il poliziotto sta benissimo che all’interno del quartiere non esiste la legge se non quella del crimine.

