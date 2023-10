Britney Spears: “Non sarò la sola voce narrante dell’audio-libro…”/ La verità choc di “The woman in me”

Britney Spears: spunta lo spoiler del rilascio di The woman in me

Britney Spears si prepara per il rilascio del memoir, The woman in me, l’opera scritta che promette di rivelare al mondo la sua verità nuda e cruda. Nel 2021, per effetto della sentenza del giudice Brenda Penny, emessa dalla Superior Court di Los Angeles, Britney Spears si liberava della conservatorship. “La tutela abusiva della libertà e del patrimonio”, così come denunciava Britney Spears in una delle ultime udienze in tribunale affrontate negli anni, rispetto alla conservatorship che teneva vincolata la popstar sin dal 2008, dal momento che per la legge americana lei era considerata incapace di agire. Questo, dopo l’anno del meltdown psicofisico dove lei crollava sotto il peso del pressing dei media e l’occhio pubblico, finendo per rasare a zero i capelli: era il 2007 e Britney Spears sembrava non riuscire a reggere il fallimento del secondo matrimonio con il padre dei figli Jayden e Sean, l’ex ballerino Kevin Federline. Tanto da essere sottoposta alla tutela e con il beneplacito della famiglia, tra le altre conseguenze, le veniva somministrato il litio tra gli psicofarmaci, contro la sua volontà.

Ma non solo i fatti legati alla conservatorship e al vincolo di Britney Spears (reduce da una notte di fuoco con Maluma e J.Baldin) ai tutori-“padroni”, come il padre Jamie Spears, verrebbero resi noti in “The woman in me”. Nell’opera autobiografica scritta la reginetta del Pop promette anche la verità legata agli affetti. Tanto che tra le ex fiamme storiche Justin Timberlake tremerebbe all’idea che Britney Spears possa rilasciare per iscritto una versione personale, in una visione critica, della loro lovestory.

Anticipata la celebrity-guest di The woman in me

La versione audio-libro di The woman in me -l’opera che é in uscita il 24 ottobre 2023- tuttavia, non é interamente registrata dalla cantautrice statunitense e “Santa a Las Vegas”, la sin-city che celebra la 41enne in una giornata in suo onore- il 5 novembre di ogni anno – per il contributo artistico nell’intrattenimento musicale di risonanza globale, di Britney Spears.

“Questo libro è stato un lavoro pieno d’amore e di tutte le emozioni che ne conseguono” anticipa Britney in uno statement di anticipazione di The woman in me rilasciato a @People. Lo spoiler, quindi, prosegue introducendo l’altra voce narrante del libro: “Rivivere tutto è stato emozionante, straziante ed emotivo, per non dire altro. Per questi motivi, lo sarò a leggere una piccola parte del mio audiolibro“, fa sapere d’anticipo, inoltre, la neo scrittrice del Pop.

Actress Michelle Williams is narrating most of the audio version of Britney’s book, ‘The Woman In Me.’ “This book has been a labor of love and all the emotions that come with it,” Britney tells @People. “Reliving everything has been exciting, heart-wrenching, and emotional, to… pic.twitter.com/ZbGAi0YR9R — BreatheHeavy (@breatheheavycom) October 13, 2023



La seconda voce narrante, non per ordine di importanza, é Michelle Williams, che di tutta replica -come ripreso dal portale web Breathe heavy- sposa la causa di The woman in me -l’opera volta a rendere nota la verità della regina della musica che rivoluziona l’educazione fisica del pop sin dagli ultimi anni ’90: “Io sto con Britney”, esclama la celebrity-special-guest.

E mentre sale l’attesa generale per il rilascio di The woman in me, Britney Spears torna a riattivarsi via social con la pubblicazione di un video che anticipa la front-cover del libro autobiografico, dedicando The Woman in me ai supporter. Chiaro, nella caption del post di dominio pubblico, é il riferimento agli almeno 13 anni di lotta per la libertà dalla conservatorship che si legge tra le parole di gratitudine della cantante: “Se mi hai difeso quando io non sono riuscita a farlo per me, dal profondo del mio cuore mio, grazie.”. La dedica, da parte della popstar cantautrice di Baby One more time é in particolare ai fan che nel “Free Britney” -un movimento social su esplicita richiesta della liberazione di Britney Spears dalla conservatorship – si siano mobilitati negli anni affinché lei si liberasse della tutela legale che la vincolava al volere dei tutori e per cui le venivano negati dei diritti. Come quello di guidare, di gestire il patrimonio e le finanze in generale, di convolare a nozze.

Ancor prima del rilascio, intanto, The Woman in me é #1 nella categoria best-seller tra i libri di personaggi famosi. Un dato importante che si raccogliere per le prevendite, sul portale web di e-commerce Amazon.











