Britney Spears: “The woman in me” diventa una serie su Netflix/ Il nuovo traguardo, dopo il record

Britney Spears batte il record storico, con The woman in me

Britney Spears é l’icona pop nel mondo del momento, con il successo del libro-memoir “The woman in me“, che si preannuncia come una serie TV o un docufilm, anche su Netflix.

Così come annuncia la reginetta del pop statunitense tra le righe in un post via Instagram, il libro memoir che promette la verità della cantante, che si é recentemente liberata dalla conservatorship che la vedeva vincolata al volere dei tutori, é record di incassi nel giro delle 24 ore seguite alla data del rilascio del 24 ottobre 2023. Negli USA e nel resto del mondo, quindi, The woman in me avrebbe battuto in proporzione gli incassi storici di Michelle Obama e il principe Harry e potrebbe rivelarsi il libro più venduto di sempre nel mondo secondo il pronostico di 15 milioni di copie vendute globalmente. Una stima di incasso epico che batterebbe il precedente record di Michelle Obama che con Becoming pubblicato nel 2018 si é imposto come il libro più venduto mondialmente con oltre 10 milioni di copie vendute.

Il beneplacito di Britney Spears per il nuovo progetto

E, intanto, complice il fenomeno in termini di vendite, che negli USA vede The woman in me accertarsi alle oltre 400mila copie vendute in una prima stima di TMZ, Britney Spears potrebbe a breve rivelarsi protagonista di una serie TV e/o in streaming, anche su Netflix, ispirata al libro memoir.

Britney Spears batte Michelle Obama e il principe Harry/ Il record di "The woman in me"

“L’agenzia di Britney CAA sta valutando

offerte di studios per trasformare il suo nuovo libro- fa sapere BreatheHeavy.com riprendendo lo spoiler di Deadline – “La donna che è in me”, in una serie TV, un lungometraggio o un documentario. In seguito a diversi documentari tradizionali sulla sua vita durante il culmine del movimento, Britney ha espresso ufficialmente la sua frustrazione per questi. “Da quello che ho visto, ero imbarazzata dalla luce in cui mi hanno messo”, fa sapere la popstar alla mention-. “Criticano i media e poi fanno la stessa cosa”, aggiungendo questi documenti si concentrano su “momenti umilianti del passato.”.

La fonte dello spoiler, che apre ad un nuovo possibile debutto di Britney Spears in TV, al cinema e sulle piattaforme di streaming, Netflix inclusa, poi prosegue: “L’anno scorso, c’erano notizie su un possibile biopic della sua vita. ‘Sento di persone che vogliono fare film sulla mia vita’- si apprende dall’insider portavoce di Britney Spears– “Amico non sono morta!! “.

Insomma, complice il beneplacito di Britney Spears, a The woman in me potrebbe seguire un sequel in formato serie o docufilm, oltre al secondo volume preannunciato al rilascio previsto nel 2024 in un post della stessa cantante, poi rimosso misteriosamente su Instagram.











