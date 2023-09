Brugnoli (Confindustria): “Bene riforma Valditara sugli ITS”/ “Riconosciuta importanza istruzione tecnica”

Le imprese hanno necessità, secondo il vice presidente di Confindustria, di talenti made in Italy. “Nei prossimi cinque anni avremo bisogno di 500mila profili di alta specializzazione scientifico-tecnologica, ben 103mila talenti l’anno. Ma scontiamo un mismatch che ormai interessa una assunzione su due e abbiamo alti tassi di disoccupazione giovanile e di Neet. E oggi i numeri in uscita da istituti tecnici, professionali, Its Academy e laureati Stem sono insufficienti a coprire il fabbisogno necessario, complice anche un scarso orientamento verso famiglie e studenti e la forte denatalità in atto. Il Pnrr ha dato la scossa; ora è fondamentale far decollare questa riforma, assieme a quella degli Its Academy. Anzi, lancio un appello: tutti – politica, istituzioni, parti sociali, ciascuno per la propria parte – dobbiamo avere a cuore il rapido inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro, e impegnarci per questo”.

La riforma degli istituti tecnici e professionali