Bruno Conti, chi è?/ Il calcio, la moglie Laura e i figli ‘d’arte’ Andrea e Daniele

Bruno Conti sarà il protagonista della nuova puntata dei Soliti Ignoti. L’ex calciatore è l’ospite del game show di Rai 1 condotto da Amadeus e cercherà questa sera di individuare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Per chi non fosse appassionato di calcio, Bruno Conti è stato un campione della Roma. Oggi è un dirigente sportivo nonché responsabile del settore giovanile della Roma.

Parlando di vita privata, l’uomo è legato da molti anni a Laura, sua moglie. Insieme hanno avuto due figli, Andrea e Daniele, entrambi poi diventati calciatori. Dei suoi affetti ne ha parlato qualche tempo fa, in un’intervista a Vieni da me. “Ho conosciuto mia moglie in spiaggia, l’ho conosciuta grazie ad un mio amico che me la presentò al campo di allenamento.” raccontò in quell’occasione Bruno Conti.

Laura ha sempre preferito dedicarsi alla famiglia, rimanendo lontana dai riflettori: “Lei ha cresciuto i figli, io ero sempre in giro: non è mai voluta essere in vetrina, le piaceva crescere la famiglia.”, ammise infatti il marito a Vieni da me. Poi sui figli Daniele e Andrea e sulla loro passione per il calcio raccontò: “Non ho mai imposto niente, è venuto spontaneo: gli è sempre piaciuto. Andando avanti, per loro è stato anche un cognome pesante, ma penso di avere soddisfazioni: Andrea ha avuto sfortuna, era più forte di me e di Daniele. Daniele ha battuto tutti i record del Cagliari, ora fa il responsabile della Primavera e guai a chi gli tocca Cagliari. Son contento perché ha messo a tacere tanta gente, i paragoni sono stati tanti”.

