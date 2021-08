Bruno Martino: causa morte e canzoni/ “Estate” una hit reinterpretata da Mina e João Gilberto

Chi è Bruno Martino

Bruno Martino, il cantante e compositore del brano “Estate” è tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè in onda su Rai1. Cantante, compositore, pianista italiano, Bruno è nato nel 1925 e ha raggiunto la grande popolarità nel mondo della musica a cavallo tra gli anni ’50 e ’70. A soli 11 anni comincia a farsi conoscere come pianista jazz in una piccola orchestra della sua scuola. Qualche anno dopo entra nella Rai come pianista per l’Orchestra 013 di Piero Piccioni. E’ l’inizio del successo, visto che Martino si fa apprezzare all’estero, in particolare nel Nord Europa, portando in scena una musica del tutto nuova. Si tratta di un mix di jazz, canzoni napoletane e sue composizioni che diventano un successo europeo. Una volta rientrato in Italia come autore collabora con Caterina Valente, Renato Rascel e Wilma De Angelis.

Techetechetè: night club e pianobar/ Da Peppino di Capri, Paolo Conte e Gino Paoli

Non solo, il cantante fonda il Quintetto Bruno Martino con Ole Jorgensen, Carlo Per, Luciano Ventura e Bruno Brighetti. Poco dopo si lancia anche nella carriera di interprete con il brano “Kiss me kiss me” presentato nel programma “Ritmi d’oggi”.

Bruno Martino, canzoni e causa morte

La carriera di Bruno Martino spicca letteralmente il volo con la canzone “Estate” che diventa una hit senza tempo. Seguono tanti altri successi come: “E la chiamano estate”, “Jessica”, “Forse”, “Sono stanco”, “Sabato sera”, “Che sarà di noi”, “Prova a darmi un bacio”, “Quando un giorno”, “Cos’hai trovato in lui”, “Baciami per domani”, “Ma tu chi sei”. Tra le sue canzoni però “Estate” diventa famosa in tutto il mondo al punto che anche il cantante-chitarrista brasiliano João Gilberto decide di farne una versione in bossa. Non solo, il brano è stato interpretato anche da Chet Baker, Helen Merrill, Toots Thielemans, Michel Petrucciani, Mike Stern, João Gilberto e recentemente anche da Shirley Horn.

Sanremo '84, protesta operai Italsider/ Baudo: "momento più emozionante del Festival"

Tra gli artisti italiani che hanno interpretato questa canzone senza tempo riconiamo: Jimmy Fontana, Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni, Vinicio Capossela, La Crus, Irene Grandi, Andrea Bocelli, Claude Nougaro, Sergio Cammariere, Enrico Rava, Orietta Berti, Amalia Gré, Stefano Bollani, Alex Britti ed Eliane Elias. Per quanto concerne la vita privata: Bruno Martino è stato sposato con Anna Innocenzi da cui ha avuto i figli Walter e Gloria. E’ morto all’età di 72 anni a causa di un attacco cardiaco.

LEGGI ANCHE:

Isabel Russinova/ L'amore per il marito Rodolfo Martinelli e quel Sanremo 1983...

© RIPRODUZIONE RISERVATA