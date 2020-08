Bruno Peres e Kluivert positivi al coronavirus/ Roma, slitta ripresa allenamenti

Bruno Peres e Justin Kluivert sono risultati positivi al Coronavirus. Altri due casi per la Roma dopo la positività di Antonio Mirante e Carles Perez. Il terzino brasiliano su Instagram ha scritto: “Sono risultato purtroppo positivo al Covid-19. Voglio far sapere a tutti che sto bene e non ho sintomi. ora rispetterò i giorni di isolamento, ma non vedo l’ora di lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio della stagione. Ci vedremo presto e sempre Forza Roma”. L’olandese era invece di ritorno dopo le vacanze trascorse tra l’Olanda e Ibiza. La Roma ha dunque preso la decisione di slittare la prima seduta di allenamento stagionale. Al momento non sono arrivate ulteriori informazioni

Bruno Peres e Kluivert positivi al coronavirus, effetto vacanze

Le vacanze estive hanno purtroppo costretto a parlare nuovamente di positività al Coronavirus, con Bruno Peres e Kluivert della Roma che sono solo gli ultimi due di una lista abbastanza corposa di contagiati. I numeri tornano a preoccupare e il calcio italiano deve prendere una decisione, visto che oggi sono state annunciate la data del sorteggio per il calendario di Serie A che partirà il weekend del 19 e 20 settembre prossimo. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma la sensazione generale che il campionato possa anche slittare il suo inizio si fa insistente. C’è poi da considerare anche quelle che sono le esigenze di calendario di una stagione che quest’anno non potrà prolungarsi visto anche l’impossibilità di rinviare ancora una volta gli Europei.

Foto, il messaggio di Bruno Peres





