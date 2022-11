Bruno Seghetti, chi è rapitore di Aldo Moro/ Via Fani e la “Colonna Romana” delle BR con Adriana Faranda e…

Bruno Seghetti: uno dei rapitori di Aldo Moro

Il nome di Bruno Seghetti è uno di quelli che difficilmente verrà dimenticato dalla storia. Fu un uomo nel rapimento di Aldo Moro, da alcuni addirittura considerato il suo rapitore materiale. Lui, con la famigerata “colonna romana” delle Brigate Rosse, composta tra gli altri anche da Raffaele Fiore e Adriana Faranda (entrambi coinvolti nel rapimento), saranno l’oggetto della puntata serale di Esterno Notte, la serie dedicata al rapimento di Aldo Moro in onda su Rai 1.

Aldo Moro, chi ha impedito il riscatto del Vaticano?/ Le ipotesi sul mistero

Bruno Seghetti fu, insomma, uno degli uomini principali dietro al rapimento dello statista, avvenuto il 16 marzo 1978. In quella data, poco prima delle 9 del mattino, l’auto di Moro fu bloccata in via Fani, la sua scorta brutalmente uccisa a colpi d’arma da fuoco e lo statista prelevato. Da lì sarebbero iniziati 55 giorni cruciali nella storia italiana che avrebbero causato enormi sconvolgimenti e cambiamenti. Il cadavere di Moro fu, infine, trovato in via Caetani il 9 maggio, nel bagagliaio di una Renault 4 parcheggiata in quello che era più o meno il punto esatto a metà tra la sede del PCI e della DC.

Gotor:"Storia Aldo Moro non è privata"/ "Rispetto dolore di figlia Maria Fida ma..."

Chi erano Bruno Seghetti e le Colonne Romane?

Insomma, Bruno Seghetti fu uno degli uomini chiave nel rapimento di Aldo Moro. Nato a Roma il negli anni ’50, e tra il 1977 e il 1980 era il capo ufficialmente riconosciuto delle Brigate Rosse. Nel 1968 fu uno dei partecipanti più attivi delle lotte di quartiere a Roma organizzare dai partiti di estrema sinistra, ma fu presto allontanato dalle file del Partito Comunista Italiano a causa del suo marcato estremismo. Si avvicinò prima al Movimento del Potere Operaio, e poi contribuì ad istituire il CO.CO.CE (ovvero il Comitato Comunista di Centocelle, quartiere romano).

Esterno Notte, anticipazioni seconda puntata/ Adriana Faranda e rapimento Aldo Moro

Membro di spicco nelle Brigate Rosse, Bruno Seghetti fece parte di quelle che furono, poi, definite “Colonne romane”, tra i quali figuravano anche Raffaele Fiore e Adriana Faranda, che avrebbero assieme a Seghetti contribuito al rapimento di moro. Il 16 marzo fu lui a guidare la Fiat 131 sulla quale fu caricato lo statista dopo l’agguato in via Fani. Fu poi condannato a numerosi ergastoli, ma lungo la tutta la sua prigionia ed ai processi, ha sempre rivendicato la sua forte adesione alle Brigate Rosse, senza mai metterla in dubbio, né collaborare con le istituzioni per l’arresto o almeno la localizzazione dei restati brigatisti a piede libero. Dal 1999 ha ottenuto la semilibertà dal carcere, revocatagli nel 2001.











© RIPRODUZIONE RISERVATA