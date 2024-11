Nato a Cosenza nel 1977, Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori, è uno dei cantanti più apprezzati sul panorama indie pop. Sempre molto impegnato nei suoi brani, profondi e significativi, Brunori non è un artista che ama le luci della ribalta. Dario, infatti, non ama spiattellare la sua vita sui social né parlare del suo privato: ci sono però informazioni che sono note a tutti riguardo la sua vita sentimentale e non. Brunori Sas è legato a Simona Marrazzo, collaboratrice dei suoi lavori discografici nonché co-fondatrice della casa discografica Piccica Dischi. Insieme, Simona e Dario hanno avuto una bimba, Fiammetta, nata nell’ottobre 2021.

AMICI 2024/ Anticipazioni e diretta nona puntata 24 novembre: Trigno diventa Lucio Battisti

Ad annunciare la nascita della piccola era stato proprio il cantautore in un post nel quale si era finto la piccolina: “Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in ventiquattro ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me”. Dopo la nascita di Fiammetta, Brunori Sas ha pubblicato un album, “Baby Cip”, versione strumentale di “Cip!”. L’album è composto da una serie di ninna nanne per bambini e pubblicato a dicembre del 2021, lo stesso anno della nascita della bambina, al momento unica figlia del cantante di origine calabrese.

Alessandro Macario, chi è il marito Anbeta Toromani/ Quell'imbarazzante sorpresa a Verissimo: "Terrorizzato"

Brunori Sas, la paternità dopo la nascita di Fiammetta

Pochi mesi dopo la nascita della figlia, Fiammetta, Brunori Sas ha parlato della nuova avventura nelle vesti di papà, affermando: “Fiammetta è il mio grande amore, sì, lo è. Per la prima volta posso dire che quest’amore sarà per sempre e spaventarmi davvero all’idea di perderlo, io che ho sempre avuto paura del ‘per sempre’ e l’ho inteso come fosse un ‘mai’”. La piccola Fiammetta è nata dal grande, immenso amore con Simona, che da sempre accompagna il cantautore nella sua attività musicale: i due condividono infatti la loro vita ormai da moltissimi anni e insieme hanno messo al mondo un piccolo capolavoro.