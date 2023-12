Bruxelles, multe a chi lascia vuota la seconda casa/ Sanzioni fino a 100 mila euro

Maxi-sanzioni nei confronti di chi lascia vuota la seconda casa: questo quanto previsto dalla legge regionale a Bruxelles. Nella capitale belga il proprietario di una villetta è stato portato in tribunale per non aver rispettato l’obbligo di affittarla. Una norma firmata dalla sinistra con la segretaria di Stato Nawal Ben Hamou, impegnata – riporta La Verità – a trovare soluzioni per placare la fame di mattone. E a farne le spese sono sempre i cittadini.

Volente o nolente, il proprietario della villetta è stato condannato a prendersi un inquilino. Se il ricorso di secondo grado sarà rigettato, il proprietario espropriato rischia di pagare 100 euro di multa per ogni giorno di inottemperanza alla sentenza fino ad un massimo di 100 mila euro. Misure a dir poco draconiane.

Bruxelles, multe a chi lascia vuota la seconda casa

“Lasciare le proprietà non occupate per diversi anni contribuisce all’aumento dei prezzi degli affitti e alla speculazione immobiliare. Questo è inaccettabile”, il parere della Ben Hamou: “E’ la prima volta che la Regione di Bruxelles intraprende un’azione legale attraverso questa procedura. La sentenza dimostra che non è più possibile lasciare un immobile vuoto a Bruxelles a scapito dei potenziali locatari”. Non si tratta di un caso isolato, considerando che gli uffici predisposti sono al lavoro su oltre 500 alloggi sospetti che sarebbero vuoti da meno di dodici mesi, ossia la condizione minima che innesca il procedimento di messa in mora. Ma non solo. Altri 214 fascicoli chiamano in causa proprietari di alloggi che sono stati raggiunti da una sanzione pecuniaria perché non hanno risposto alla prima intimazione o non hanno giustificato in modo convincente la mancata locazione.











