Btp Futura da oggi 6 luglio/ Tassi e come comprarli: proventi per fondi Covid-19

In attesa della riforma fiscale più volte annunciata ma ancora non calendarizzata, dopo il successo dei Btp Italia di inizio giugno, scattano oggi i Btp Futura con acquisti possibili fino al 10 luglio prossimo: si tratta del nuovo titolo di Stato 100% retail, ideato dal Ministero del Tesoro per finanziare gli interventi per la ripresa pandemia post-Covid-19. I tassi cedolari minimi sono già stati garantiti e fissati dal Mef all’1,15%, 1,30% e all’1,45%: «I proventi del BTP Futura saranno interamente destinati a finanziarie le diverse misure previste post Covid19 per il sostegno al reddito e la tutela del lavoro, il rafforzamento del sistema sanitario nazionale ed il sostegno a famiglie e imprese italiane», ha fatto sapere il Ministro Roberto Gualtieri in una nota di venerdì scorso. Il meccanismo studiato prevede il collocamento del Btp con cedole crescenti e un primo “fedeltà” per chi lo mantiene fino a scadenza tra 10 anni: in attesa che il Governo possa varare il piano di rilancio strutturale dell’economia italiana nei prossimi mesi, la speranza di questi Btp Futura è che le famiglie e gli investitori “medi” possano sposare l’iniziativa del Mef e contribuire così alla ripresa del mercato azionario italiano.

BTP FUTURA: COME COMPRARLI

I tassi cedolari definitivi del Btp Futura saranno annunciati alla chiusura del collocamento ma non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti: 1,15% dal 1/o al 4/o anno, 1,30% dal 5/o al 7/o anno, 1,45% dall’8/o al 10/o anno. Sono cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo: detto della scadenza decennale, il titolo di Stato avrà un premio fedeltà pari all’1% del capitale investito con aumento permesso fino al 3% sulla base «della media del tasso di crescita annuo del Pil nominale dell’Italia registrato dall’Istat nel periodo di vita del titolo, per coloro che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza», riporta sempre il Ministero dell’Economia. Comprare i Btp Futura non sarà troppo complicato, almeno in teoria: si potranno utilizzare le stesse procedure del Btp Italia, ovvero tramite ufficio postale o la stessa banca di fiducia. Resta comunque possibile acquistare il titolo di stato online tramite gli accessi del proprio internet home banking: al sottoscrittore dei Btp Futura non verranno applicate commissioni per acquisti nei giorni di collocamento, mentre sul rendimento del titolo si continuerà ad applicare la normale tassazione agevolata sui titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione come per gli altri Buoni del Tesoro Pluriennali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA