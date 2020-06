Btp Futura, emissione titolo da 6 luglio/ Durata decennale e premio fedeltà fino a 3%

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato online la scheda informativa per la prima emissione del Btp Futura, il primo titolo di Stato dedicato solo ai risparmiatori. L’emissione, prevista dal 6 al 10 luglio, ha come obiettivo il finanziamento del sostegno del reddito e della tutela del lavoro, oltre che del sistema sanitario, quindi è in favore delle famiglie e delle imprese italiane e più in generale si pone come obiettivo il rilancio dell’economia nazionale. Non sono previste commissioni per chi sottoscriverà al collocamento Btp Futura, di durata decennale. Inoltre, è previsto un premio di fedeltà all’1% che potrà salire fino al 3% per chi lo terrà fino a scadenza. Lo hanno spiegato Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, e Davide Iacovoni, direttore del Debito pubblico, in conferenza stampa. In tal caso, la crescita del premio fedeltà avverrà sulla base della media del tasso di crescita annuo del Pil nominale dell’Italia registrato dall’Istat nel periodo di vita del Btp Futura.

BTP FUTURA, TITOLO CON DURATA DECENNALE E PREMIO FEDELTÀ

È stato pensato un meccanismo “difensivo” per Btp Futura, ha spiegato Davide Iacovoni, come riportato da Il Messaggero. E ciò per permettere una «buona resilienza del prezzo di mercato a fronte di oscillazioni dei tassi». Le cedole saranno pagate con cadenza semestrale, e calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti. Per i primi anni verranno calcolate in base a un dato tasso cedolare fisso che aumenta una prima volta per i successivi 3 anni e un’altra volta per gli ultimi 3 anni di vita del titolo prima della scadenza. Il giorno venerdì 3 luglio 2020 sarà comunicata la serie di tassi cedolari minimi garantiti per la prima emissione del Btp Futura, invece quelli definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, il 10 luglio. Ma comunque non potranno essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti che verranno comunicati all’inizio del collocamento. Quello dei primi 4 anni resterà invariato, invece potranno essere rivisti al rialzo quelli successivi al primo, in base alle condizioni di mercato. Gli ordini di Btp Futura potranno essere effettuati tramite lo sportello della propria banca o attraverso i canali digitali di home banking.



© RIPRODUZIONE RISERVATA