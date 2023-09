Btp, stock aumentato di 120 miliardi/ Citigroup: “Ma solo 6% ricchezza finanziaria è in bond”

Si teme una tensione dello spread in vista della definizione della legge di bilancio con un conseguente rallentamento degli acquisti di Btp da parte degli investitori esteri. Occorrerà attendere i dati ufficiali sui flussi di capitali di agosto e settembre, nel frattempo però, contrariamente alle previsioni, come riporta il Sole 24 ore, gli acquisti netti dall’estero di titoli di Stato italiani sono stati pari a 7 miliardi di euro. Secondo Citigroup questo porta ad un saldo netto di 40 miliardi.

“Si tratta di un evidente cambiamento di trend rispetto ai deflussi netti registrati nei precedenti 18 mesi anche se i dati della bilancia dei pagamenti potrebbero sovrastimare i reali acquisti esteri di BTP poichè la rilevazione comprende anche gli acquisti di holding italiane con sede all’estero, per esempio in Lussemburgo”. Ruolo decisivo sarà quindi giocato sì dagli investitori esteri, ma anche dai risparmiatori italiani, i quali, in base a quanto dicono gli esperti di finanza, negli ultimi 12 mesi “hanno assorbito per intero l’incremento del debito pubblico”. Nel periodo che va da luglio 2022 a luglio 2023, inoltre, i risparmiatori e le società non finanziarie hanno aumentato lo stock di Btp in portafoglio di 120 miliardi, un trend che è fondamentale che continui per Citigroup.

BTP E IL RUOLO DEI RISPARMIATORI ITALIANI

“Malgrado i recenti incrementi negli acquisti, solo il 6% della ricchezza finanziaria degli italiani è investita in bond, una quota che è considerevolmente più bassa di quella detenuta 10 anni fa quando era del 18% (nel 2012).” Questo è quanto sostengono sempre gli analisti di Citigroup. Emergerebbe dunque un ruolo sempre più decisivo dei risparmiatori italiani.

Tra l’altro dopo anni con interessi zero o negativi che scoraggiavano ad investire nei titoli di stato potrebbe esserci un’inversione di rotta. I rendimenti infatti sono tornati a crescere e i risparmiatori sono più propensi a non avvalersi più solo dei conto conti corrente in cui depositare il proprio denaro, ma sembrano essere alla ricerca di investimenti con rendimenti sicuri. Questo trend è comunque ancora lento e graduale ma denota un segnale positivo. Dal canto loro al Ministero dell’Economia si sono attivati per costruire tipologie di emissioni adatte al pubblico retail come il BTp Valore.

