BTp Valore esclusi dall’ISEE?/ L’ipotesi al vaglio del Governo per agevolare famiglie e piccoli investitori

Dalla giornata di domani inizierà, fino a venerdì, l’erogazione della terza serie di BTp Valore, ovvero i titoli azionistici governativi con durata poliennale, che per la prima volta saranno anche esclusi dall’ISEE. Una vera e proprio rivoluzione, che andrà a beneficio delle famiglie e dei piccoli investitori, spingendo in generale l’acquisto dei titoli statali per aumentare, almeno provvisoriamente, le casse dello stato.

Concretamente, tuttavia, quella di escludere i BTp Valore dall’ISEE famigliare è solamente un’ipotesi, formulata all’interno di una norma inserita nel Bilancio in attesa, per ora, di un decreto attuativo. Il Sole 24 Ore, comunque, sottolinea che seppur non vi siano ancora bozze in merito al decreto attuativo, i tecnici sono già al lavoro per definire il testo. Centrale sarà nella formulazione definitiva sia l’effettivo valore dell’esenzione dei BTp Valore dall’ISEE, sia la decorrenza della norma. La soglia di riferimento al vaglio, nonché quella maggiormente attesa, dovrebbe essere fissata a 50mila euro, come riportato nell’ultima manovra, pari al valore del ventaglio di titoli posseduti ed esclusi dall’Indicatore della situazione economica equivalente.

Le ipotesi per l’esenzione dei BTp Valore dal calcolo dell’ISEE

La questione della decorrenza dell’esenzione dei BTp Valore dall’ISEE, tuttavia, non è affatto secondaria. Infatti, il Governo potrebbe rendere i nuovi criteri di calcolo retroattivi, facendo sì che tutti gli ISEE richiesti dopo l’entrata in vigore della norma prevedano l’esclusione dei titoli di stato. Diventerebbe, così, retroattiva in merito agli acquisti dello scorso anno, essendo l’ISEE un calcolo basato sull’anno precedente a quello della richiesta.

Differentemente, l’ipotesi di escludere i BTp Valore acquistati lo scorso anno dall’ISEE sarebbe certamente più economicamente conveniente per le tasche statali. Infatti, l’ISEE è la misura di riferimento per l’erogazione delle prestazioni di welfare, che presuppongono costi decisamente alti per lo Stato. Insomma, è ancora presto per formulare ipotesi in merito al decreto attuativo, anche se si può supporre che l’esenzione dei BTp Valore dall’ISEE sarà retroattiva, contribuendo in misura maggiore agli acquisti di titoli di stato da parte dei piccoli contribuenti. Oltre all’esenzione, infatti, coloro che comprano titoli di stato in questo periodo gode di una tassazione del 12,5% sui rendimenti (invece che del 26%), oltre all’esenzione dalle imposte di successione.

