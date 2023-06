“Bullismo religioso” a Bonn: studenti musulmani molestano ragazze/ Insegnanti offesi e provocati

Le attività islamiste non sollevano interrogativi e dibattiti solo in Francia, ma anche in Germania. Anche qui le scuole sono alle prese con studenti musulmani che si rifiutano di rispettare le regole, come il divieto di pregare. Nel caso del Nicolaus-Cusanus-Gymansium di Bonn, che professa sin dalla sua nascita principi come la libertà di credo, tolleranza, apertura e diversità, si aggiungono le molestie. La scuola del distretto di Bad Godesberg, che attribuisce grande importanza alla sua internazionalità, ha 552 alunni, di cui 324 musulmani. Alcuni di loro sarebbero musulmani devoti, per cui ignorano i principi della scuola. Infatti, stando a quanto riportato da Welt, stanno facendo parlare di loro perché pregano a scuola senza permesso e molestano le compagne di classe per il loro abbigliamento.

Prodi: "Massacranti errori in politica UE"/ "Dalla guerra in Iraq è diminuita l'influenza"

L’autorità scolastica ha confermato al giornale tedesco i problemi che sta attraversando la scuola. Un portavoce del governo distrettuale di Colonia ha riferito che “alcune allieve hanno riferito di essere state avvicinate da ragazzi perché non rispettavano il codice di abbigliamento nel cortile della scuola o durante le lezioni di sport“. In precedenza, il giornale locale General-Anzeiger aveva citato fonti che parlavano di “bullismo religioso“. Coletta Manemann, responsabile dell’Ufficio per l’integrazione e la diversità di Bonn, ha parlato di provocazioni: “Una minoranza di alunni musulmani ha notato che gli insegnanti possono essere messi sotto pressione con dichiarazioni religiose offensive e provocatorie“.

"Gli ebrei sputano sui cristiani"/ Gerusalemme: "Illegale e immorale, denunciate"

“STUDENTI MUSULMANI HANNO POTERE SU ALTRI ALUNNI”

L’assertività degli studenti sarebbe legata al fatto che la maggior parte degli insegnanti ha una scarsa conoscenza dell’Islam. “Quindi si mettono subito sulla difensiva. Questa situazione rafforza i giovani provocatori e dà loro un certo potere anche sugli altri alunni“, ha aggiunto Manemann. Intanto il governo distrettuale di Colonia ha annunciato di aver già preso provvedimenti. “Qualsiasi tentativo pubblicamente riconoscibile di imbrogliare nella scuola sarà fermato per mantenere la pace scolastica“. Inoltre, sono stati attivati diversi programmi e consulenza contro l’estremismo islamico, quindi sono stati messi a disposizione degli insegnanti e dei servizi di psicologia scolastica degli esperti che devono supportarli in caso di ostilità contro persone, antisemitismo, islamismo e salafismo, estremismo di destra e sinistra.

Mali, ritiro dei Caschi blu: Paese in mano ai soldati e alla Wagner/ Stop alla missione Onu

“Le scuole pubbliche dello Stato sono religiosamente e ideologicamente neutrali. Pertanto, le pressioni esercitate in questo senso – da qualsiasi parte – non saranno tollerate“, ha dichiarato il Ministero dell’Istruzione della Renania Settentrionale-Vestfalia a Welt. Rolf Haßelkus, presidente del sindacato locale per l’istruzione e la scienza, ha confermato che sono stati riscontrati problemi anche in altre scuole di Bonn. Ai microfoni di General-Anzeiger parla di “casi gravi” e riferisce che ci sono alunni per i quali non è vincolante la Costituzione tedesca, ma solo il Corano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA