Burt Young è morto, attore che interpreta Paulie in Rocky/ Il ricordo di Stallone: “Mancherai al mondo”

Young muore all’età di 83 anni: l’annuncio

Burt Young è morto l’8 ottobre all’età di 83 anni, il mondo del cinema piange uno dei suoi maggiori protagonisti. L’attore è noto per aver interpretato il ruolo del migliore amico di Rocky Balboa, Paulie, nei film Rocky, che gli è valsa una nomina all’Oscar. A dare l’annuncio la figlia Anne Morea Steingieser, che non ha rivelato le cause della morte.

Gerald Tommaso DeLouise, nome d’arte Burt Young, è nato a New York e, negli anni 50′, ha prestato servizio nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti. La passione per la recitazione lo ha spinto molto presto all’Actor Studio di Lee Strasberg, dove si è formato a lungo. Negli ultimi anni della sua carriera Young si era avvicinato anche molto alla pittura, esponendo le sue opere a livello internazionale.

Burt Young è morto: l’omaggio di Sylvester Stallone all’attore e amico

L’attore interpreta per lo più personaggi italo-americani, ma il successo arriva proprio con il ruolo di Paulie Pennino nel film Rocky del 1976. Macellaio alcolizzato dal carattere molto particolare, Young interpretava l’amico del protagonista Rocky Balboa ovvero Sylvester Stallone.

Proprio con quest’ultimo, l’attore aveva instaurato un profondo legame di amicizia. Stallone ha voluto ricordare la sua spalla con una dedica sui social: “Sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai moltissimo a me e al mondo“. Come riporta il The Guardian: “I suoi altri crediti cinematografici includono Chinatown, Il papa del Greenwich Village e C’era una volta in America. Ha inoltre fatto numerose apparizioni come ospite televisivo in serie come M*A*S*H, The Rockford Files, Baretta e Law & Order“.

