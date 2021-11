Cabina di regia: Friuli e Bolzano zona gialla/ Ordinanza: restrizioni solo ai no vax

FRIULI E ALTO ADIGE IN ZONA GIALLA

È attesa in giornata dopo la Cabina di regia anti-Covid, la firma dell’ordinanza del Ministro della Salute Speranza in merito al passaggio in zona gialla per due Regioni: Friuli e provincia di Bolzano (Alto Adige) fanno “abbandonare” all’Italia lo status di zona bianca completa, confermando la crescita dei contagi a livello imponente in alcune aree del Paese.

Da lunedì 29 novembre i cittadini di Friuli Venezia Giulia e Alto Adige (dove in realtà vige già un’ordinanza del Governatore Kompascher che impone forti restrizioni e misure) si ritroveranno in zona gialla, anche se le norme ad hoc colpiranno questa volta solo i non vaccinati. Con le nuove regole varate dal Governo nel decreto “Super Green Pass” resta la divisione in fasce di colori del Paese, con però una netta differenza rispetto al recentissimo passato: le restrizioni e i divieti, tanto nelle zone gialle quanto in quelle arancioni, valgono solo per i “no vax” lasciando invece libertà di circolazione per tutti gli altri cittadini (vaccinati e guariti). Il decreto in realtà entrerà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio ma la Regione Friuli con il Presidente Fedriga, d’intesa con il Ministero della Salute, ha deciso di “anticipare” gli effetti del decreto già da lunedì 29 novembre. Nello specifico, ecco cosa cambierà da lunedì per i cittadini di Friuli e Bolzano: solo chi avrà il Green Pass rafforzato (vaccinati e guariti dal Covid) potrà andare a ristorante (al chiuso), assistere a spettacoli, entrare in stadi o palazzetti, partecipare a feste-cerimonie pubbliche, andare in discoteca. Sempre secondo il nuovo Decreto (ma in tutta Italia, non solo nelle zone gialle) servirà il Green Pass “base” (quindi anche con tampone negativo) per andare al lavoro, prendere i mezzi pubblici, prendere treni regionali e Tav, aerei.

CABINA DI REGIA: QUALI REGIONI A RISCHIO “GIALLO”

Con l’aumento di tutti gli indici epidemiologici principali – è atteso in mattinata il nuovo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità – l’Italia entra di diritto nella “quarta ondata”, con numeri per fortuna più controllati e minori rispetti ad altri Paesi europei. La divisione in “colori” è rimasta la medesima anche nel nuovo decreto Covid appena approvata: per entrare in zona gialla occorre la contemporaneità dei tre parametri 50 casi settimanali per 100 mila abitanti, il 15% di posti letto occupati nei reparti Covid, il 10% di posti letto occupati nelle terapie intensive; in zona arancione si entra con 150 casi ogni 100mila abitanti, il 30% di posti letto occupati nei reparti Covid e il 20% di posti letto occupati in terapia intensiva. In zona rossa (dove si attivano restrizioni per tutti, anche per vaccinati) i parametri sono 150 casi per 100mila abitanti, il 40% dei posti letto occupati nei reparti Covid e il 30% dei posti letto occupati in terapia intensiva. Stando agli ultimi dati Agenas, a rischio zona gialla non dal 29 novembre ma dal lunedì successivo (6 dicembre) anche le Regioni Emilia Romagna (7% tasso terapie intensive, 7% ricoveri ordinari), Calabria (6% e 13%), Valle d’Aosta (6% e 11%). Secondo invece gli ultimi dati della Fondazione GIMBE, sono 18 le province dove è stata superata ampiamente l’incidenza di 150 casi su 100mila abitanti: si tratta di Trieste (674), Gorizia (492), Bolzano (442), Forlì-Cesena (311), Padova (274), Rimini (249), Aosta (248), Ravenna (214), Treviso (213), Venezia (213), Vicenza (200), Pordenone (186), Udine (183), Fermo (172), Ascoli Piceno (166), Belluno (162), La Spezia (162) e Imperia (160). Alcuni Comuni – Milano, Bergamo, Bologna, Padova, Gorizia – da inizio dicembre fanno scattare ordinanze per l’obbligo di mascherina all’aperto nei centri città, anche in zona bianca.

