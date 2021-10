Cabina di regia, Sicilia saluta zona gialla/ Italia bianca: attesa ordinanza Speranza

Reso noto il monitoraggio Iss, arrivano importanti novità per il “cambio colore” delle regioni. La cabina di regia si appresta modificare l’attuale assetto: l’Italia, infatti, sta per tornare interamente in zona bianca. La Sicilia uscirà dalla zona gialla a partire da lunedì 4 ottobre, per l’ufficialità manca solo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza…

La Regione guidata da Nello Musumeci presenta infatti dei dati migliori rispetto a sette giorni fa e la cabina di regia è pronta a cambiare il suo status. Ricordiamo che già lo scorso venerdì la Sicilia aveva registrato dati incoraggianti sul tasso di occupazione delle terapie intensive, oggi possiamo annotare un miglioramento generalizzato: giù i ricoveri sia in TI che nelle altre aree mediche.

CABINA DI REGIA: GLI ULTIMI DATI

I dati settimanali confermano la zona bianca anche per la Calabria. La regione ha registrato numeri alti nelle scorse settimane ma non tali da causare lo spostamento in zona gialla e oggi annota un aumento al 9% di saturazione delle terapie intensive e un calo al 16% nei reparti ordinari. Tralasciando i dati dei ricoveri, la Calabria ha 46,8 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti, al di sotto della soglia limite (50). Continuo miglioramento per la Sardegna, in bilico tre settimane fa tra zona bianca e zona gialla. La regione di Solinas è scesa a 21 casi settimanali ogni 100 mila abitanti ed è nettamente sotto la soglia limite sia per il tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva che nei reparti ordinari.

