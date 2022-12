Caccia Eurofighter caduto a Trapani, recuperato pilota/ Video, morto Antonio Altruda

E’ stato recuperato purtroppo senza vita il corpo del pilota del caccia Eurofighter del 37esimo Stormo di Trapani, precipitato nella serata di ieri. A bordo vi era il 33enne Fabio Antonio Altruda, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, pilota originario di Caserta, che stava rientrando alla base da una missione di addestramento, quando è appunto caduto al suolo per motivi ancora ignoti. L’impatto è avvenuto fortunatamente in una zona agricola a circa 5 miglia a sud est della base aera siciliana, non provocando danni a persone o cose, e l’Aeronautica militare ha fatto sapere che “avvierà già nelle prossime ore un’inchiesta di sicurezza del volo”.

Ovviamente l’intero corpo militare del nostro Paese “si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio”. Anche il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto mandare un messaggio di cordoglio per ricordare il pilota di caccia precipitato ieri a Trapani: “La notizia della morte del capitano Fabio Antonio Altruda, il giovane pilota del 37mo stormo scomparso nell`incidente aereo nei pressi di Trapani durante una missione di addestramento, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia e all`Aeronautica militare”.

CACCIA CADUTO A TRAPANI, IL CORDOGLIO DEI MINISTRI CROSETTO E TAJANI

Il ministro della difesa, Guido Crosetto, ha aggiunto: “Desidero esprimere, a nome della Difesa e mio personale, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del Capitano pilota Fabio Antonio Altruda tragicamente scomparso nella giornata di ieri. Con grande dolore ho appreso della ferale notizia. Oggi, tutta la Difesa si stringe in un ideale abbraccio alla famiglia ed agli affetti più cari del Capitano Altruda, con la promessa che non saranno lasciati mai soli”.

Infine il messaggio di cordoglio da parte del ministro degli esteri nonché vicepremier, Antonio Tajani, che attraverso Twitter ha scritto: “Sono vicino all’Aeronautica Militare. La tragica scomparsa di un suo pilota è un grave lutto per il Paese e per tutte le Forze Armate. Onore al Capitano Fabio Antonio Altruda, possa riposare in pace. Prego per i suoi cari”. Di seguito il video girato da una telecamera di sorveglianza che mostra il momento dell’impatto del velivolo con il suolo.

