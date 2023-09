Cadavere di uomo 55enne rinvenuto ad Aversa/ Ferite da arma da taglio, ipotesi omicidio

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto oggi in quel di Aversa, cittadina della provincia di Caserta, e le forze dell’ordine non escludono la pista dell’omicidio. Secondo quanto riferito dai colleghi di Fanpage, la vittima sarebbe un 55enne, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto in un’abitazione sita in quel di via Saporito. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note, mentre si sa che lo stesso è stato trovato in una pozza di sangue. A scoprire l’uomo deceduto sono stati i vigili del fuoco, che nel frattempo erano stati allertati dai partenti dello stesso 55enne.

Sembra infatti che i famigliari non riuscissero a mettersi in contatto con la vittima da un po’ di tempo, di conseguenza hanno iniziato a preoccuparsi per poi chiamare le autorità. Una volta giunti sul posto i vigili del fuoco hanno provato a suonare al campanello e a bussare alla porta, ma non ricevendo alcuna risposta sono stati costretti a sfondare la porta d’ingresso. Una volta entrati nell’appartamento si sono trovati di fronte una scena straziante, con il 55enne riverso a terra, sul pavimento, in una pozza di sangue.

CADAVERE 55ENNE AVERSA, IN CORSO LE INDAGINI: OMICIDIO O SUICIDIO?

Una volta scoperto il corpo senza vita dell’uomo, i pompieri hanno quindi allertato le forze dell’ordine, a precisamente gli agenti del commissariato di Aversa della Polizia di Stato, insieme a quelli della Squadra Mobile della Questura di Caserta e ai poliziotti della Scientifica, che si sono recati nell’appartamento incriminato e hanno quindi iniziato i rilievi e fatto scattare le indagini.

Secondo quanto si apprende, il cadavere del 55enne di Aversa è stato rinvenuto con numerose ferite compatibili con un’arma da taglio, quindi un coltello o una forbice. L’ipotesi più accreditata al momento, sottolinea Fanpage, è che l’uomo sia stato ucciso a coltellate, e che il suo omicida sia al momento in fuga, anche se non sono da escludere eventuali altre ipotesi.

