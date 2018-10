Infortunio Manolas, come sta?/ Ultime notizie, problema muscolare e cambio per il difensore della Roma

L’infortunio di Manolas è solo il preludio al pareggio degli azzurri di Carlo Ancelotti in Napoli–Roma. Il greco è costretto a uscire dal rettangolo verde di gioco per un problema muscolare, zoppicando in maniera evidente. Un colpo basso per Eusebio Di Francesco che perde uno dei migliori in campo ed esattamente quindici minuti dopo prende il gol del pareggio di Dres Mertens. La gara termina così col risultato di 1-1 grazie a uno spunto che probabilmente con Manolas in campo sarebbe stato reso vano. Sicuramente è stata una partita sfortunata per i giallorossi che avevano già perso nel primo tempo Daniele De Rossi e che ora rischiano di dover fare a meno del loro scheletro anche per le prossime partite. Il club giallorosso dovrà fare i conti con l’infermeria questa settimana, quando non sono in programma comunque partite e quando ci sarà tempo per valutare le condizioni dei due calciatori.

Infortunio Manolas, Napoli-Roma: dentro Federico Fazio

Eusebio Di Francesco è costretto a cambiare ancora per l’infortunio di Manolas. Al posto del greco ex Olympiakos il mister giallorosso decide di inserire in campo Federico Fazio, roccioso difensore argentino che era rimasto in panchina un po’ a sorpresa per lasciare spazio a Juan Jesus protagonista tra l’altro di una bella partita. L’ex Siviglia è un calciatore però molto fisico che ha bisogno di tempo per entrare nel ritmo di una partita. L’assalto del Napoli è stato per lui un po’ traumatico, tanto che non lo si può considerare esente da colpe nel gol che ha portato al pareggio la squadra di casa. Di certo l’infortunio del difensore greco ha deciso la partita della squadra giallorossa che fino a quel momento era sembrata praticamente perfetta in fase difensiva.