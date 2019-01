Harry Kane al Real Madrid? Servono 350 milioni/ Ultime notizie calciomercato, il Tottenham fissa il prezzo

Harry Kane potrebbe lasciare il Tottenham durante il prossimo calciomercato estivo, ma chi vorrà assicurarsi il gioiello d’attacco della nazionale inglese, dovrà mettere in preventivo un assegno monstre. Stando alle informazioni raccolte quest’oggi dal quotidiano sportivo spagnolo As, la compagine con sede a Londra avrebbe infatti fissato il prezzo del proprio centravanti, leggasi, 350 milioni di euro. La cifra è spaventosa, più o meno quanto è stata pagata l’Inter da Thohir, e se mai tale trasferimento dovesse concretizzarsi a fine stagione, farebbe divenire Kane il calciatore più pagato nella storia del calcio, record al momento detenuto da Neymar con i 220 milioni di euro spesi dal Paris Saint Germain per acquistarlo dal Barcellona due estati fa. Una cifra che comunque non sembrerebbe spaventare più di tanto il Real Madrid, fra le società più ricche al mondo, e che starebbe pensando di rinnovare il parco attaccanti proprio con “l’uragano” Kane.

HARRY KANE: SERVONO 350 MLN DI EURO PER ACQUISTARLO

Secondo quanto scrive As, i campioni d’Europa in carica avrebbero già presentato una richiesta scritta per avere il centravanti britannico, un modo per sondare il terreno in vista di una futura negoziazione, e la risposta, come detto sopra, è stata “350 milioni di euro”, non un centesimo di meno. Kane, classe 1993, indossa la casacca del Tottenham dalla stagione 2013, e fino ad oggi ha totalizzato più di 120 marcature in oltre 160 presenze, confermandosi negli ultimi anni fra i calciatori più forti al mondo. Nonostante le sue esagerate qualità sottorete, però, l’uragano britannico non è ancora riuscito a conquistare alcun trofeo a livello nazionale, ne tanto meno europeo, e il trasferimento presso il Real Madrid potrebbe essere la scelta giusta proprio per iniziare a vincere qualcosa di importante. Kane in questa stagione ha già segnato 20 reti in 30 gare, fra cui 14 marcature in Premier League e 4 in Champions.

