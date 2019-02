Virginia Raggi: “Stadio Roma a Tor di Valle si farà”/ Annuncio Sindaco con Baldissoni: “cantieri entro l’anno”

L’annuncio che la A.S. Roma attendeva da tempo arrivando poco fa in conferenza stampa al Campidoglio dalla Sindaco di Roma Virginia Raggi: «lo Stadio a Tor di Valle si fa e i proponenti potranno aprire cantieri entro l’anno». Un applauso dell’aula sancisce la novità, importante, che porta ad una svolta dopo anni di rimandi, bocciature e liti tra il Comune di Roma e la società giallorossa. «Per la città arriveranno un miliardo di investimenti e la riqualificazione di un’area assolutamente degradata. Circa 500mila cittadini beneficeranno di servizi su infrastrutture perchè lo stadio diventa un catalizzatore di interventi già previsti. Inoltre il taglio delle cubature non va ad inficiare sui servizi», ha spiegato la sindaco Raggi riunita al Campidoglio con i tecnici e il Direttore Generale della Roma, Mauro Baldissoni, dopo il via libera arrivato dal Politecnico di Torino. Proprio la relazione dell’università piemontese ha permesso alla Raggi di lanciare il via libera ai lavori dell’avveniristico Stadio a Tor di Valle.

STADIO ROMA: RESTANO ALCUNI DUBBI

«Il parere del Politecnico è un altro via libera che ci dà la conferma che il cambio rispetto al progetto iniziale va ad impattare in modo positivo sulla città. Rispetta tutti gli standard più importanti a livello ambientale ed energetico. Porterà lavoro ed investimenti ed è questo il senso della nostra approvazione. Il parere sarà pubblicato oggi», ha continuato ancora Virginia Raggi, ribadendo come la svolta potrà dare alla società A.S. Roma l’obiettivo che il Presidente Pallotta si era prefissato fin dall’inizio della sua avventura alla guida della squadra giallorossa. Strizzando poi l’occhio alle ultime polemiche tra Lega e M5s, la Raggi spiega soddisfatta come «Non siamo contro le opere e le grandi opere, e lo stadio lo è, ma a favore delle opere utili che portano benefici alla città e ai cittadini come in questo caso dove si riqualifica un quadrante della città». Restano tuttavia alcuni dubbi sulla possibilità di uno stadio completamente nuovo nell’area per ora poco sfruttata di Tor di Valle, con il Campidoglio che ancora deve fornire risposte sui flussi di traffico in modo che la Regione Lazio possa poi dare il via libera definitivo all’impianto sportivo. Il Politecnico di Torino ha spiegato nella relazione che serviranno nuove stazioni per poter raggiungere l’area dello Stadio e da ultimo andrà affrontato e “risolto” il nuovo esposto giunto in Campidoglio presentato da alcune associazioni della Capitale dove si segnalano «gravissime e insanabili illegittimità nel progetto di Tor di Valle». Il via libera c’è ma la strada sembra ancora essere abbastanza “irta”..

