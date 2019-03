Sharon Scolari in Formula Regional/ La driver svizzera passa nella nuova categoria

Sharon Scolari, pilota svizzera di Sant’Antonino, località del Canton Ticino nei pressi di Bellinzona, reduce dal quarto posto nella Formula Renault NEC 2018, proseguirà la propria carriera con un programma pluriennale di Formula 3 con il team di famiglia ScoRace, il tutto in sinergia con l’italiana Viola Formula. Sharon Scolari, secondo quanto riferisce motorsport.com, intende dare un importante impulso alla propria carriera automobilistica rimanendo non soltanto nell’ambito delle competizioni di monoposto, ma rilanciando in direzione di una categoria superiore. La stessa Scolari ne ha parlato con il portale specializzato svizzero, esprimendosi in questi termini: “Sono veramente felice di annunciare che, in questa stagione 2019, prenderò parte al nuovo Campionato Europeo FIA di F3 Regional. Una nuova sfida per me, che mi vedrà calare nell’abitacolo della nuova Tatuus F3 T-318, con il numero 7”. Scolari spiega anche perché ha scelto proprio questa categoria: “È stato scelto questo contesto in quanto si tratta di un campionato ufficiale FIA, il quale dà la possibilità di conquistare il massimo punteggio nelle categorie Formula 3, funzionale alla Super Licenza obbligatoria per salire in Formula 1”.

SHARON SCOLARI IN FORMULA REGIONAL: IL NUOVO CAMPIONATO FIA

Il calendario del Campionato Europeo FIA di F3 Regional prevederà otto weekend, ciascuno dei quali articolato su tre gare, di conseguenza ci saranno ben 24 gare da disputare in una sola stagione: “Questa nuova serie sarà anche una sfida mai vista sia per i team che per i piloti – spiega Sharon Scolari -, in quanto saremo confrontati con vetture completamente nuove: sarà dunque importante effettuare i dovuti test per conoscere sia gli inediti pneumatici Pirelli che il funzionamento della macchina. Continua, inoltre, la mia avventura con il team di famiglia, ScoRace, che quest’anno ha iniziato una collaborazione con la Viola Formula, che ci sostiene in questa nuova e importante sfida”. La presentazione ufficiale del programma nel Campionato Europeo di Formula Regional e della vettura del sodalizio ScoRace Team-Viola Formula è prevista a metà marzo. Il proclama finale di Sharon Scolari è molto chiaro: “Non vedo l’ora di poter effettuare i test con la nuova Formula 3 e cominciare ad affrontare il nuovo challenge, un passo molto importante per la mia carriera e la mia scalata verso la massima categoria”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA