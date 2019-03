International Champions Cup 2019/ Calendario e date partite Juventus, Inter e Milan

L’International Champions Cup 2019 si giocherà l’estate prossima, oggi però è arrivato il momento del calendario e delle date delle partite di Juventus, Inter, Milan, Roma e tutte le altre. Si partirà il 17 luglio prossimo dal Dignity Health Sports Park di Carson dove si giocherà la sfida Arsenal-Bayern Monaco. Le prime italiane a scendere in campo saranno l’Inter e la Roma che vedremo il 20 impegnate rispettivamente al National Stadium di Singapore contro il Manchester United e al Bank of America Stadium di Charlotte contro l’Arsenal. La Juventus invece sarà in campo per la prima volta il 21 luglio sempre a Singapore contro il Tottenham che potrebbe ritrovarsi contro in semifinale di Champions League tra un mese circa. Per vedere il Milan invece dovremo aspettare il 23 quando contro il Bayern Monaco si giocherà una sfida molto interessante all’Arrowhead Stadium di Kansas City.

International Championship Cup 2019: le sfide tra le italiane

L’International Champions Cup 2019 metterà di fronte diverse squadre italiane, pronte ad anticipare quelle che saranno poi le sfide di Serie A. Il primo incrocio arriverà il 24 luglio all’Olympic Sports Complex di Nanchino dove si giocherà Juventus-Inter. Al momento questo è l’unico vero derby in calendario, ma non è da escludere che ci saranno poi altre sfide tra due italiane. Attenzione al 10 agosto quando andrà in scena una possibile clamorosa rivincita per Diego Pablo Simeone che alla Friends Arena di Stoccolma affronterà con il suo Atletico Madrid la Juventus dopo il pesantissimo 3-0 all’Allianz Stadium di un paio di settimane fa che gli è costato la Champions League.

