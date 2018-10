Diretta/ Jesi Fortitudo Bologna (risultato finale 66-87) streaming video e tv: game over! (basket Serie A2)

DIRETTA JESI FORTITUDO BOLOGNA (66-87): GAME OVER

Game over tra Jesi Fortitudo Bologna. Finisce 66-87 con la squadra allenata da Antimo Martino che conquista un’altra vittoria in questo ottimo avvio di stagione, portando a casa punti nel delicato anticipo contro lo Jesi. Fortitudo che fa cinque su cinque e non lascia scampo ad un avversario troppo discontinuo per mettere in discussione il punteggio. Bologna ha fatto valere la propria superiorità, mostrando la qualità del suo organico ampio e duttile, con un Benevelli in grande spolvero. Per lui venti punti, undici rimbalzi e trenta di valutazione. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

INTERVALLO

Sta per cominciare il secondo tempo di Jesi Fortitudo Bologna, con gli ospiti avanti 41-47. Il primo quarto si è concluso sul punteggio di ventuno ventisette, con Benevelli che chiude il periodo con una giocata che vale il + 6 per la sua squadra. Nel secondo quarto Jesi prova ad accorciare le distanze ma all’intervallo il punteggio è sostanzialmente invariato. Jesi resta ancora in partita grazie ad un ottimo Andre Jones che ha messo a segno ben ventuno punti. Tra i ragazzi della Fortitudo, il migliore in campo è senza dubbio l’ex Benevelli che ha firmato quindici punti. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA

Si alza la palla a due su Jesi Fortitudo Bologna: abbiamo parlato a lungo nelle ultime settimane dei giocatori della Lavoropiù, vale ora la pena menzionare uno degli avversari di giornata e cioè Kevin Dillard, che torna a giocare in Serie A2 dopo cinque anni. Nella stagione 2013-2014 era stato a Casale Monferrato, dove aveva realizzato 15,7 punti con 3,2 rimbalzi e 3,9 assist; nelle prime quattro partite della stagione in coeso invece ha dimostrato di essere cresciuto tantissimo e si assesta a 18,2 punti, 8,2 rimbalzi e 7,5 assist, confermando dunque di poter centrare triple doppie con buona frequenza. Ventinovenne dell’Illinois, dopo l’esperienza in Piemonte Dillard ha girato tante squadre: Riga, Pau Orthez, Ludwigsburg, Anversa (solo per i playoff) e ancora Cholet, Pinar Karsiyaka e Paok Salonicco, dove però ha giocato poco. A Jesi potrebbe essere l’uomo giusto per trascinare la squadra ai playoff; intanto sarà protagonista in questa Jesi Fortitudo Bologna, che finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il campionato di basket Serie A2 non è trasmesso in diretta tv, e dunque per seguire Jesi Fortitudo Bologna non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; le informazioni utili su questa partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, arriveranno attraverso il sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legapallacanestro.com, e sui rispettivi account presenti sui social network, in particolare facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

NELL’INFRASETTIMANALE

Abbiamo già detto che Jesi Fortitudo Bologna si gioca a pochi giorni dalla vittoria degli emiliani contro Udine; l’Aurora Basket invece ha giocato a Piacenza nel turno infrasettimanale, ma a differenza di quanto era successo contro l’Assigeco ha subito una sconfitta dall’altra squadra di Piacenza, la Bakery. E’ finita 104-96: partita ad alto punteggio e terminata in overtime, con Jesi che non è stata in grado di confermare quanto di buono aveva fatto vedere nel secondo tempo (49-43 il parziale) e si è fatta superare. Grande prestazione da parte di Tommaso Rinaldi che ha infilato 27 punti tirando 8/13 dal campo e 3/3 dal perimetro, catturando 9 rimbalzi e ottenendo 34 di valutazione; in doppia cifra anche Andre Jones (doppia doppia da 18 punti e 13 rimbalzi, ma con un pessimo 11% dall’arco), Leonardo Tote e Lorenzo Baldasso, da registrare anche la tripla doppia di Kevin Dillard che ha chiuso con 17 punti, 10 rimbalzi e 10 assist ma ha sporcato la sua partita con 7, sanguinosissime, palle perse. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Jesi Fortitudo Bologna, valida per il girone Est di basket Serie A2 2018-2019, si gioca alle ore 21:00 di sabato 27 ottobre: siamo nella quinta giornata della regular season e all’Ubi Banca Sport Center è di scena una delle tre capolista del girone, la Lavoropiù che procede con il 100% di vittorie e conferma la sua candidatura alla promozione diretta. Di fronte c’è una squadra che non ha iniziato bene la stagione, vincendo al momento una sola partita; è tutto apparecchiato dunque per il quinto successo della Fortitudo, ma ovviamente bisognerà stare attenti alle sorprese perchè questa stagione è molto lunga e i cali di concentrazione sono sempre dietro l’angolo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Fino a questo momento, Bologna sta dominando il campionato: nel turno infrasettimanale è arrivata la quarta vittoria in altrettante partite, un successo convincente contro Udine maturato in particolare con un terzo quarto da 26-11, nel quale la Fortitudo ha dimostrato di poter giocare anche con la terza marcia per larghi tratti e strappare a piacimento. Ancora una volta tanti giocatori hanno dato il loro contributo: cinque uomini hanno terminato in doppia cifra e questa volta la palma di MVP se l’è presa Guido Rosselli, autore di 13 punti, 9 rimbalzi e 7 assist in una prestazione nella quale ha flirtato con la tripla doppia. Sembra non avere punti deboli questa Lavoropiù, che anche mercoledì sera ha fatto a meno di Stefano Mancinelli; sarà dunque una prova durissima per Jesi, che ha vinto solo la sfida della seconda giornata contro l’Assigeco Piacenza e nel turno infrasettimanale è caduta sul campo della Bakery, l’altra squadra della città emiliana. Certo si può dire che i marchigiani siano stati anche sfortunati nel calendario: hanno infatti affrontato tutte le squadre che occupano il primo posto della classifica. Sarà interessante valutare come si comporterà la squadra quando avrà impegni più abbordabili, nel frattempo la classifica non è bella e dunque c’è bisogno di punti per risalire la corrente.