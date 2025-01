CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SI FERMA KOSSOUNOU: I TEMPI RECUPERO

Il calciomercato Atalanta passa anche per gli infortuni e quello di Odilon Kossounou rischia di complicare seriamente la stagione e i piani della Dea che potrebbe perdere uno dei difensori più interessanti di questo campionato. Il difensore ivoriano si è infortunato e rischia di finire la stagione in anticipo per via di un infortunio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori della gamba destra. Il tempo di recupero è ancora tutto da definire ma non sarà meno di due mesi con il calciatore che potrebbe doversi operare e quindi chiudere, sostanzialmente, la sua stagione ai box. Le condizione dell’ivoriano portano il calciomercato Atalanta a dover intervenire con i bergamaschi che potrebbe decidere di chiudere per un difensore o approfondire il discorso per un centrocampista che permetta lo spostamento fisso di De Roon in difesa.

Video Udinese Atalanta (0-0)/ Gol e highlights: infortunio per Djimsiti! (Serie A, 11 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, ACCELERATA PER ORDONEZ DEL BRUGES

A questo punto servirà l’intervento del calciomercato Atalanta che accelererà le sue trattative per chiudere al più presto un nuovo difensore che possa dare tanta scelta a Gian Piero Gasperini in un reparto dove le garanzie fisiche non sono molte. L’idea di Percassi è quella di puntare su un giovane e il nome più indicato è quello di Joel Ordonez di proprietà del Bruges e seguito da diversi club europei che vorrebbero prenderlo per il futuro. Ordonez è un difensore centrale classe 2004 che ha già dimostrato di essere un grande talento per via della sua rapidità e fisicità che lo rendono uno dei difensori più interessanti del panorama europeo anche se la sua giovane età lo rende comunque un calciatore ancora da plasmare. L’ecuadoriano andrà in scadenza solo nel 2028 e la cifra per prelevarlo potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro anche se la Dea potrebbe chiudere l’operazione con la base del prestito.