CALCIOMERCATO REGGINA NEWS/ Ecco Contini e Bayeye, possibile asse con la Cremonese

Calciomercato Reggina news, in arrivo sia Bayeye che Nikita Contini

La Reggina vuole continuare la sua cavalcata nel campionato cadetto verso la Serie A nel corso della seconda parte della stagione e per raggiungere questo obiettivo i dirigenti del club si stanno muovendo in cerca di rinforzi utili alla causa di mister Filippo Inzaghi in questi giorni di calciomercato invernale. I calabresi stanno infatti per accogliere ben due giocatori, a cominciare da Brian Jephte Bayeye del Torino.

CALCIOMERCATO REGGINA NEWS/ Tentativo concreto per Sirigu, in attacco ecco Forte

Il ventiduenne francese dovrebbe arrivare con la formula del prestito ed insieme a lui dovrebbe esserci pure Nikita Contini, in uscita dalla Sampdoria dove si trova a titolo temporaneo. Per l’estremo difensore si profila dunque un’altra avventura lontano dal Napoli, società detentrice del suo cartellino e dove non ritornerà a breve come si era invece ipotizzato in concomitanza della possibile partenza di Salvatore Sirigu.

Diretta/ Ascoli Reggina (risultato finale 0-1): gli amaranto agganciano il Frosinone

Calciomercato Reggina news, tentativo per Baez e Buonaiuto

Oltre ai due calciatori sopra citati, la Reggina guarda in Serie A per altri due profili in questa finestra invernale di calciomercato. Gli amaranto potrebbero infatti tentare di intavolare un asse con la Cremonese ed aggiudicarsi così sia l’attaccante ventisettenne Jaime Báez che il trentenne Cristian Buonaiuto, anche lui con spiccate caratteristiche offensive. Tuttavia, proprio per Buonaiuto si registra la forte concorrenza rappresentata dal Frosinone e dal Genoa.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Reggina Inter (risultato finale 0-2) streaming: decidono Dzeko e Lukaku

© RIPRODUZIONE RISERVATA