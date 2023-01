CALCIOMERCATO REGGINA NEWS/ La Mantia obiettivo per l’attacco, occhio a Tuia e Viola

Calciomercato Reggina news, La Mantia rimane il preferito per l’attacco

In casa Reggina si sta valutando quali mosse effettuare in questa fase finale della sessione di calciomercato invernale. Dopo la partenza di Federico Santander, passato in prestito al Guaranì, gli amaranto stanno cercando di aggiungere un nuovo innesto per migliorare il reparto avanzato a disposizione del tecnico Filippo Inzaghi in modo tale da poter continuare a sognare la promozione nel massimo campionato.

Il nome più caldo sul taccuino dei dirigenti del club calabrese rimane quello di Andrea La Mantia, attaccante della SPAL in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli. Gli Estensi vorrebbero dunque puntare a lungo sul trentunenne e se vorrà aggiudicarselo allora la Reggina dovrà mettere mano al portafogli in maniera consistente per convincere mister De Rossi e la sua dirigenza a lasciar partire il classe 1991.

Calciomercato Reggina news, Tuia e Viola per difesa e centrocampo

L’attacco non è però l’unico reparto in cui la Reggina vorrebbe rafforzarsi entro la fine di questa finestra invernale di calciomercato. In difesa i calabresi hanno ceduto Federico Giraudo al Cittadella con la formula del prestito ed al suo posto potrebbe invece arrivare Alessandro Tuia, in scadenza di contratto con il Lecce a giugno 2023 e dunque proprio al termine della stagione attualmente in corso.

Dando infine uno sguardo al centrocampo, Nicolas Viola sembra essere in procinto di lasciare il Cagliari, dove si sta provando a trattare Omar Colley con la Sampdoria, per tornare a vestire la maglia della Reggina in cui è cresciuto e dove ha giocato tra settore giovanile e prima squadra fra il 2006 ed il 2012.

