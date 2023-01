CALCIOMERCATO REGGINA NEWS/ Obiettivo Nestorovski, Loiacono e Giraudo in partenza

Calciomercato Reggina news, piace Nestorovski per l’attacco

Nonostante la grande cavalcata che la sta vedendo protagonista, la Reggina vorrebbe potenziare ulteriormente il proprio reparto avanzato ed in questi giorni della sessione invernale di calciomercato i dirigenti del club calabrese si stanno muovendo proprio in questo senso. Gli amaranto devono però fare i conti con l’imminente passaggio di Francesco Forte, ventinovenne a lungo seguito dalla società di mister Filippo Inzaghi che sta lasciando il Benevento per approdare all’Ascoli.

Diretta/ Reggina Ternana (risultato finale 2-1): la decide Fabbian!

Per questa ragione quindi la Reggina sembra intenzionata a virare su un altro profilo ancora più importante, ovvero quello di Ilija Nestorovski dell’Udinese. Il trentaduenne macedone ha il contratto in scadenza a giugno 2023, e quindi al termine della stagione attualmente in corso, aspetto questo che potrebbe convincere i friulani a lasciarlo partire incassando qualcosa se lo stesso Nestorovski deciderà di accettare il trasferimento in Serie B e cercare la promozione nel massimo campionato. Attenzione in ogni caso alla concorrenza rappresentata dal Modena e dal Venezia.

Diretta/ Reggina Spal (risultato finale 0-1): il 2023 comincia male per gli amaranto

Calciomercato Reggina news, Loiacono e Giraudo ai saluti

In casa Reggina non si pensa però solamente ai movimenti di calciomercato in entrata per questo freddo gennaio di trattative. Gli amaranto sembrano infatti orientati verso la cessione di due giocatori destinati a non trovare molto spazio da qui alla fine dell’anno come Giuseppe Loiacono e Federico Giraudo. Per il difensore centrale classe 1991 nato a Bari si registra il forte interesse espresso nei suoi confronti da parte del Pordenone mentre per il terzino destro nativo di Cuneo si starebbero aprendo le porte del Cittadella.

Per entrambi i calciatori il contratto era in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2024. Chi non dovrebbe lasciare la Calabria è invece Rigoberto Rivas, finito nel mirino nel Parma ma in uscita soltanto in caso di un’offerta davvero importante.

CALCIOMERCATO REGGINA NEWS/ Ecco Contini e Bayeye, possibile asse con la Cremonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA