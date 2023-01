CALCIOMERCATO REGGINA NEWS/ Tentativo concreto per Sirigu, in attacco ecco Forte

Calciomercato Reggina news, Sirigu è il sogno per sistemare la porta

La Reggina si sta rivelando come una delle grandi protagoniste della Serie B di quest’anno e i dirigenti del club, in questi giorni di calciomercato invernale, stanno lavorando per potenziare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Filippo Inzaghi in vista della seconda parte della stagione. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i calabresi sarebbero fortemente interessati ad accaparrarsi Salvatore Sirigu, attualmente sotto contratto con il Napoli.

Gli amaranto sarebbero pronti ad offrirgli un contratto per i prossimi 18 mesi e la certezza del posto da titolare tra i pali ed il ritorno ai piedi del Vesuvio di Nikita Contini potrebbe convincerlo a trasferirsi altrove nonostante la volontà di mister Spalletti di trattenerlo fino al termine del 2022/2023. Attenzione però alla concorrenza del Cagliari, club che potrebbe avere una preferenza nel cuore del giocatore essendo originario della Sardegna.

Calciomercato Reggina news, in attacco piace Forte del Benevento

Detto della porta, in attacco la Reggina ha in mente un altro nome per questa finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i calabresi vorrebbero infatti accaparrarsi Francesco Forte del Benevento, sebbene i giallorossi abbiano già respinto l’offerta da 2,5 milioni di euro presentata dal Parma in estate per il cartellino del calciatore. Pure per Forte si registra in ogni caso la presenza di altre squadre quali il Venezia ed il Pisa.

