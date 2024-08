CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PER KONÉ INGAGGIO DA 3 MILIONI!

Il calciomercato Roma è determinata a chiudere l’acquisto di Manu Koné. Il centrocampista francese, preferito di Daniele De Rossi, è al centro delle trattative con il Borussia Monchengladbach, e nelle ultime ore i giallorossi hanno superato il Milan nella corsa per il giocatore. Il club tedesco chiede circa 20 milioni di euro, ma le parti si stanno avvicinando a un accordo. La Roma ha già ottenuto il consenso del calciatore, offrendogli un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione. Inoltre, Koné ha recentemente ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale francese.

Per completare l’operazione di calciomercato Koné, la Roma deve prima cedere alcuni giocatori. Abraham è vicino al trasferimento al Milan, e la sua partenza potrebbe garantire i fondi necessari. I giallorossi sperano di ottenere un conguaglio economico di 10 milioni di euro oltre al cartellino di Saelemaekers. I rossoneri sono disposti a offrire 7 milioni, ma l’accordo sembra ormai vicino. Anche Bove è sulla lista dei possibili partenti, con l’Eintracht Francoforte e il Nottingham Forest interessati al giocatore.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: BOVE VERSO L’ESTERO

Per il calciomercato Roma infatti futuro di Edoardo Bove è ancora incerto. Il centrocampista è al centro di diverse trattative. Sebbene l’Everton avesse mostrato interesse in passato, non aveva avanzato un’offerta concreta. Ora, l’Eintracht Francoforte e il Nottingham Forest si stanno facendo avanti con maggiore insistenza. Bove, nel frattempo, ha già svuotato il suo armadietto a Trigoria e oggi non ha partecipato all’allenamento con il resto della squadra.

**LE CIFRE** – L’Eintracht Francoforte ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Il Nottingham Forest, invece, è disposto a concludere l’affare a titolo definitivo offrendo 8 milioni più bonus. La Roma preferirebbe una vendita immediata per incassare subito, ma Bove sembra incline a un prestito, sperando di avere l’opportunità di tornare a Trigoria il prossimo anno. Sebbene sia attratto dalla Premier League, si è convinto della soluzione Eintracht Francoforte.

