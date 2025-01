CALCIOMERCATO TORINO NEWS, CONTINUA LA TRATTATIVA PER BETO DELL’EVERTON

Si scalda il calciomercato Torino e lo fa soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo dove i granata sono alle ricerca di un attaccante di peso che possa colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Duvan Zapata che ha complicato drasticamente il lavoro di Vanoli. Adesso Vagnati sta lavorando su più fronti per trovare la punta adatta ma il nome più ricercato è sempre quello di Beto che è di proprietà dell’Everton ma potrebbe lasciare l’Inghilterra già in questa sessione di calciomercato. I granata vorrebbero affondare il colpo il prima possibile ma c’è ancora distanza tra la richiesta dell’Everton e l’offerta del calciomercato Torino con la trattativa che potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Lo scenario, però, è cambiato negli ultimi giorni perché l’Everton ha esonerato Dyche affidando la squadra a Moyes che potrebbe decidere di riportare al centro del suo progetto l’attaccante ex Udinese.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, SEGUITO ANCHE ANJORIN PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Torino, inoltre, lavora sodo anche per un nuovo nome a centrocampo con i granata che hanno già sondato il terreno per Casadei del Chelsea e vorrebbero fare un tentativo anche per Tino Anjorin di proprietà dell’Empoli. Vagnati ha chiesto informazioni a Corsi che ha subito richiesto circa 15 milioni di euro per far partire il centrocampista inglese dopo un girone di andata giocato ad un livello inaspettato anche grazie alla collocazione tattica ideata da D’Aversa. Il prezzo si alza anche per via di una clausola a favore del Chelsea che ha ceduto il calciatore all’Empoli con una percentuale del 50% sulla futura rivendita per abbassare il prezzo e garantirsi un’ulteriore entrata. Sul calciatore è anche forte l’interesse di Atalanta e Napoli che stanno cercando un centrocampista duttile e di qualità e potrebbero affondare il colpo di calciomercato già nelle prossime ore per portarsi a casa un calciatore dal potenziale molto alto.