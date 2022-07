Calenda: “Conte era gelosissimo di Draghi”/ “Persona presa dall’ego, mai lavorato”

Carlo Calenda, leader di Azione, è stato intervistato stamane da Morning News, su Canale 5, e nell’occasione ha esternato tutto il proprio malcontento per la crisi di governo in atto. “E’ saltata l’ipotesi campo largo? Per me non c’è mai stata – le prime parole dell’ex Pd – credo di essere uno dei pochi a non essersi mai alleato con i 5 Stelle, non l’ho fatto nel Conte 1 e non l’ho fatto nel Conte 2. Li ho sempre considerati degli scappati di casa, inaffidabili, e oggi ne abbiamo una conferma. Noi faremo un’operazione di pragmatismo col governo se si andrà alle elezioni indipendentemente dai poli che non sono in grado di governare, fine della discussione. Questa è stata la nostra linea e viene confermato da quanto accaduto. Non si può governare con i 5 Stelle, sono incapaci e sono anche dannosi”.

Crisi di Governo, ultime notizie/ Dimissioni Draghi congelate, cosa succede mercoledì

Sulla mossa di Conte: “Non c’è nessuna mossa, era gelosissimo di Draghi, aveva un pessimo rapporto personale con lui. C’è stata una componente personale, si tratta di persone prese dal loro ego, senza nessuna responsabilità e capacità di governo, gente che non ha mai lavorato fuori dalla politica per un giorno”. E ancora: “E’ come se avessimo mandato a casa il miglior ad che c’è nel momento più difficile dell’azienda Italia”. E quali sono ora le ipotesi per il governo? “Bisognerebbe andare da Draghi – prosegue Calenda – i partiti più responsabili”.

Monitoraggio Iss: “picco Covid vicino”/ Incidenza 1158, scende Rt 1.34: terapie 3,9%

CALENDA: “DRAMMATICHE PROSPETTIVE PER L’ITALIA”

“Anche la Lega la faccia finita di andare da Draghi a chiedere sempre di più. Bisogna dirgli che siamo disponibili ad andare avanti senza i 5 Stelle sposando un programma di riforme serie che tenga in piedi l’Italia, dopo di che le possibilità che Draghi accetti sono scarse, la Lega parla già di elezioni, Meloni dice che bello batteremo il Pd, Letta dice batteremo la Meloni, e nessuno si occupa di governare, è sempre la stessa storia da 30 anni, partiti che si scannano durante le elezioni ma che non sono capaci di governare nemmeno un bar”.

DIETRO LA CRISI/ La "svista" del Quirinale che ha fatto saltare la maggioranza

Secondo Calenda non può esistere un governo di scopo: “No si deve andare a votare con Draghi che porta il paese a voto e chiudiamo questa legislatura indegna in cui tutti si sono alleati con tutti, la coerenza è saltata. Ci vuole un’offerta seria di persone che hanno lavorato nella vita e che non parlino di fascisti e comunisti ma di cose da fare”. In ogni caso le prospettive sono tutt’altro che rosse: “Gli sforzi degli italiani verranno vanificati, è a rischio il Pnrr, lo spread, la credibilità dell’Italia, il pricecap sul gas, i tassi. L’unico modo per governare è cancellare i 5 Stelle, altro che inceneritore a Roma, si inceneriscano loro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA