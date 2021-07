Calenda stronca Michetti/ “Confronto candidati? Impressionato da sua impreparazione”

Alta tensione nel primo confronto pubblico tra candidati sindaci a Roma. Come vi abbiamo raccontato, Enrico Michetti ha deciso di lasciare il palco a causa dello scontro accesissimo tra colleghi, lamentando un mancato rispetto delle regole. La sua scelta non è piaciuta granchè a Carlo Calenda…

Intervenuto ai microfoni di Omnibus, Carlo Calenda ha spiegato: «Veramente inspiegabile. Io vi prego di ascoltarlo il confronto, va ascoltato, mi ha impressionato l’impreparazione di Michetti. Io sono molto contro il Movimento 5 Stelle, ma la Raggi qualcosa diceva, mentre Michetti davvero niente. Credo che si sia sentito molto a disagio e abbia fatto questa sceneggiata. Era un confronto da campagna elettorale, non ci stavamo insultando personalmente».

Stefano Patuanelli/ "Serve M5s compatto, altrimenti usciamo dal governo Draghi"

CARLO CALENDA STRONCA MICHETTI: CAOS A ROMA

Il primo confronto tra candidati sindaci a Roma non è andato per il verso giusto, dunque, e Carlo Calenda ha bacchettato causticamente la mossa di Michetti. Non ci resta che scoprire cosa accadrà al prossimo dibattito pubblico tra i quattro esponenti, considerando le forti personalità in campo. Sempre ai microfoni di Omnibus, il leader di Azione ha tenuto a precisare: «Io da tempo avevo chiesto un confronto televisivo, è giusto che i romani abbiano contezza dei vari programmi, ma non hanno mai accettato. Ieri era un confronto sui temi dell’architettura e dell’urbanistica, che sono molto importanti».

Discoteche chiuse/ Ira Salvini: "Sinistra odia chi non si droga nei centri sociali"

LEGGI ANCHE:

Matteo Salvini/ "Smontata riforma Bonafede, Draghi sia meno paziente con il M5s"

© RIPRODUZIONE RISERVATA