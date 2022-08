Calendario Girone A/ Sorteggio Serie C 2022-2023, le partite e le giornate

CALENDARIO GIRONE A, SORTEGGIO SERIE C 2022-2023: LE SQUADRE

Oggi, venerdì 5 agosto 2022, scopriremo il calendario girone A in occasione del sorteggio del calendario di Serie C che è in programma a mezzogiorno a Roma, presso il Coni, e naturalmente determinerà il calendario di tutte le 38 giornate e quindi la collocazione di tutte le partite della stagione regolare del prossimo campionato di Serie C 2022-2023. Cominciamo ricordando quali sono le 20 squadre che comporranno il girone A: Albinoleffe, Arzignano Valchiampo, Feralpisalò, Juventus U23, L.R. Vicenza, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano City Nova, Trento, Triestina e Virtus Verona.

Calendario Girone B/ Sorteggio Serie C 2022-2023, le partite e le giornate

Ricordiamo che dal girone A nello scorso campionato di Serie C era stato promosso il Sudtirol dopo una lunga battaglia contro il Padova, secondo e poi beffato anche ai playoff, dal momento che la formazione veneta è arrivata fino alla finale dei playoff, che però infine il Padova ha perso contro il Palermo. Le retrocessioni invece erano toccate alla Legnago Salus a causa dell’ultimo posto in stagione regolare, poi anche alla Giana Erminio e al Seregno, che avevano invece perso i playoff.

Calendario Girone C/ Sorteggio Serie C 2022-2023, le partite e le giornate

CALENDARIO GIRONE A, SORTEGGIO SERIE C 2022-2023: IL CONTESTO

Il calendario girone A dunque ci dirà come si svolgerà il cammino in Serie C delle 20 squadre sopra elencate. Possiamo osservare, per fornire qualche curiosità statistica, che si tratta del gruppo più settentrionale, con la bellezza di nove squadre che arrivano dalla Lombardia, che è la regione più rappresentata nella intera Serie C 2022-2023, poi quattro del Veneto, tre del Piemonte, due del Friuli Venezia Giulia e infine una a testa per quanto riguarda Emilia Romagna e Trentino Alto Adige.

Le novità principali sono naturalmente le formazioni che nello scorso campionato non facevano parte della Serie C, di conseguenza possiamo ricordare che Vicenza e Pordenone sono state retrocesse dalla scorsa edizione della Serie B, mentre l’avventura nella nuova Serie C farà sicuramente molto più piacere a tre neopromosse dallo scorso campionato di Serie D, ovvero Novara, Sangiuliano City Nova e Arzignano Valchiampo.

Diretta sorteggio calendario Serie C 2022-2023/ Streaming video tv: partite, giornate

© RIPRODUZIONE RISERVATA