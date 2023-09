Calendario scuola 2023-2024: è l’anno dei ponti/ Tanti weekend lunghi: per Ognissanti 5 giorni di stop

Il calendario della scuola 2023/24 rivela che questo è l’anno dei ponti e molti studenti saranno contenti di avere tante vacanze. Le lezioni infatti non sono ancora iniziate, ma lo sguardo è già alle pause. Esse, come riportato dal Corriere della Sera, sono definite in modo specifico dai vari istituti in, ma la sensazione è che questa volta ci saranno molti weekend lunghi. Il motivo è da ricondurre alle date in cui cadono le diverse festività ufficiali.

Il caso emblematico è quello del ponte di Ognissanti, che sarà tra l’altro il primo. Esso case di mercoledì, ma diverse Regioni hanno già deciso che si rimarrà a casa anche il 2 e il 3 novembre, col risultato che ci saranno ben cinque giorni di vacanza. Altre invece hanno deciso di includere i giorni precedenti, ovvero il 30 e il 31, facendo sì che quelli di pausa siano addirittura sei. Per la festa dell’Immacolata invece non ci sono margini di manovra, dato che ricorre di venerdì. Almeno per le scuole che il sabato sono chiuse. A Milano invece il ponte sarà più lungo, dato che il giovedì antecedente è Sant’Ambrogio, patrono della città.

Calendario scuola 2023-2024: è l’anno dei ponti, tante vacanze

Se l’Epifania cade di sabato e non darà modo di far vacanze in più, il calendario della scuola 2023/24 tuttavia rivela che ci si potrà rifare in occasione del ponte tra il 25 aprile e il Primo Maggio. La festa della Liberazione cade infatti di giovedì e il giorno dopo gli istituti della maggior parte delle Regioni resteranno chiuse, così come il 29 e il 30 aprile. Niente da fare, invece, per la Festa della Repubblica, che cade di domenica. Insomma, le famiglie che vogliono possono già prenotare le ferie, approfittando delle pause.

Il consiglio è sempre comunque quello di controllare il calendario del proprio istituto, dato che potrebbero esserci delle variazioni rispetto a quelli regionali e nazionali generici. Ma sicuramente, il margine di manovra è ampio e non resta che organizzarsi al meglio per godere delle vacanze.











