Calma, Amici 2022/ Rifiuta La paranza, “Come fare i giullari di corte”, eliminato?

Amici 2022, Calma rifiuta La Paranza show al secondo serale?

Alla vigilia del secondo serale Amici 2022, la cui messa in onda è attesa per il 26 marzo 2022 su Canale 5, Calma è al centro dell’attenzione mediatica per la contestazione che ha mosso insieme al compagno di team, LDA, de La paranza, tormentone cult di Daniele Silvestri. Il caso del momento vede i giovani concorrenti cantanti del talent di Canale 5 rifiutare l’assegnazione della canzone cult della musica italiana stabilita per loro dal mentore, Rudy Zerbi, timoniere della squadra di appartenenza del duo, in prospettiva del secondo appuntamento del serale. “Vestiamoci da papere e andiamo sul palco vestiti così. Io resto allibito. […] -è la contestazione mossa, tra il serio e il faceto, dal figlio di Gigi D’Alessio, che preannuncerebbe una cover in duo con Calma de La paranza, travestiti da papere-. Penso che questo pezzo faccia schifo. Ha credibilità se lo fa lui che è l’artista, ma io non lo faccio”. E ancora: ” A tutto c’è un limite. La paranza è una danza che si balla con la panza, qui si parla del mio futuro”. E a fargli eco è l’amico rivale, con cui LDA ha duettato sulle note di Vento d’estate al primo serale, in un’esibizione che ha segnato la storia del talent per il notevole numero di annesse interazioni social di consenso: “Qui significa andare a fare i giullari di corte”. Insomma, Calma non si direbbe convinto di volersi travestire da papera e in coppia con l’amico per la pelle, come suggerito da LDA.

Cosa accadrà, quindi, al secondo serale di Amici 2022?

La contestazione de La paranza segna l’eliminazione ad Amici 2022?

Le anticipazioni tv del secondo serale Amici 21, intanto, preannunciano che proprio Calma si rivelerà il primo tra i due eliminati previsti al secondo serale Amici 2022, in onda in questo weekend di fine estate. Non a caso, nel fandom di Calma e LDA sorge spontaneo, in queste ore, il sospetto che il cantante di Routine possa essere stato penalizzato alle votazioni della giuria per le nuove eliminazioni dallo show, per via del caso spinoso “La paranza”. Sarà proprio così? Nel frattempo, però, Calma al secolo Marco Barbieri può contare sul supporto dei telespettatori che hanno imparato ad amarlo, non solo per il suo cantautorato, che ricorda quello dei cantautori italiani storici del calibro di Gianluca Grignani, ma anche per i siparietti condivisi con LDA, tra cui il duetto sulle note di Vento d’estate di Max Gazzé e l’affaire La paranza. Che dopo Amici 2022 Calma e LDA possano unire le forze in un progetto musicale condiviso? Chissà.

Intanto, a difendere Calma e LDA – dalle polemiche che li coinvolgono per la contestazione mossa de “La paranza show” ad Amici- ci pensa Claudio D’Alessio (fratello maggiore di LDA al secolo Luca D’Alessio, in un intervento pubblico).

