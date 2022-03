CAMALEONTE CHI È? IL CANTANTE MASCHERATO 2022/ Cresce l’ipotesi Morgan ma…

E’ ancora ignota l’identità di Camaleonte quando siamo ormai giunti alla quinta puntata del Il Cantante Mascherato 2022, in onda questa sera, venerdì 18 marzo, su Raiuno. Il concorrente di Milly Carlucci in queste settimane ha dato prova di buone capacità vocali e movenze convincenti sul palco. Coerentemente con quella che è la sua maschera, il personaggio misterioso si è adattato alle varie esibizioni, mandando in tilt i giurati sulla sua vera identità. Nella puntata della settimana scorsa, il concorrente ha fornito nuovi indizi al pubblico e agli investigatori, facendo riferimento ad una rottura plateale e alla canzone di Capitan Uncino. Così Camaleonte si è esibito al fianco di Facchinetti al Cantante Mascherato, lasciando tutti con più dubbi che certezze.

Camaleonte, chi è? Gli indizi de Il Cantante Mascherato 2022

Vediamo dunque se questa sera Camaleonte si toglierà la maschera o se invece continuerà la sua corsa verso la finale de Il Cantante Mascherato 2022. Al momento, considerando tutte le opzioni e le ipotesi messe sul tavolo dai giurati, pare che si vada verso un testa a testa che contrappone Riccardo Rossi e Morgan. Quest’ultimo lo avevamo già visto all’opera durante i duetti, alcune settimane fa, ma diversi mesi fa la Carlucci aveva parlato del suo coinvolgimento nel programma facendo intendere una presenza decisamente più lunga. Tutto vero o solo un’interpretazione errate delle sue parole? D’altronde c’è una buona fetta di pubblico che sposa in toto l’altra strada illustrata da qualcuno della giuria, che indica il nome di Riccardo Rossi come favorito per quanto concerne l’identità di Camaleonte.

