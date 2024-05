“Cambiamento climatico devasterà la Terra”/ Sondaggio Usa: il 50% teme “un’apocalisse ambientale”

La metà dei cittadini americani si dice convinta che il cambiamento climatico porterà a distruggere la terra già nei prossimi anni. I risultati sono riportati dal quotidiano New York Post attraverso il proprio sito web e riguardano una indagine effettuata su 5.000 americani divisi equamente per ogni Stato, quindi rappresentanti gli stessi. Ebbene, sul totale, il 48 per cento degli intervistati crede che la terra verrà distrutta dal cambiamento climatico mentre saranno ancora in vita. I più negativi sembrerebbero essere gli abitanti delle Hawaii, visto che il 66 per cento, due su tre, teme il cambiamento climatico.

ENERGIA & POLITICA/ Se la sfida fossili-rinnovabili entra anche nella campagna elettorale Usa

Subito dopo troviamo quelli del Vermont con il 59 per cento e poi del Nuovo Messico (56%). Al quarto posto spazio ai residenti nello stato dai Washington (55%), da non confondere con i cittadini della capitale, e quindi il Minnesota al 54 per cento. Il sondaggio in questione è stato commissionato da Avocado Green Mattress e condotto da Talker Research, ed ha permesso di scoprire anche se il cambiamento climatico impatterà maggiormente sullo stato di residenza degli intervistati o su altri.

STOP UE AL GAS RUSSO/ Danni all'industria già fatti e la sicurezza energetica (dell'Italia) è a rischio

CAMBIAMENTO CLIMATICO DEVASTERÀ LA TERRA: GLI HAWAIANI I PIU’ PREOCCUPATI

Anche in questo caso sempre gli hawaiani guidano il gruppo di preoccupati, con il 61% convinto che il cambiamento sarà peggiore per il proprio stato rispetto ad altri. In seconda posizione troviamo comunque l’Alaska a quota 55% con la California in terza piazza a quota 54. Spazio quindi alla Louisiana con il 53% e poi a New York con il 49. Al di là dello stato di residenza, sui 5.000 del sondaggio, il 65% ha espresso il desiderio di voler fare di più per cercare di essere più attento durante la vita quotidiana al rispetto dell’ambiente.

BIODIVERSITÀ/ Dall'Ue ai singoli cittadini, l'approccio chiave per tutelarla

“Le nostre esperienze, compreso il luogo in cui viviamo, hanno un impatto comprensibile sulle nostre preoccupazioni per il cambiamento climatico”, le parole di Laura Scott, Direttore del marketing del marchio presso Avocado Green Mattress. “Ecco perché conoscere i modi in cui possiamo proteggere l’ambiente nelle nostre comunità locali è un ottimo modo per essere coinvolti e vedere in prima persona il cambiamento che stiamo apportando”.

CAMBIAMENTO CLIMATICO DEVASTERÀ LA TERRA: IL 37% È AMBIENTALISTA PER SE STESSO

Fra le domande poste agli intervistati anche quella circa il fatto se sia più importante l’intento delle azioni o il risultato finale, e il 33 per cento ha risposto il risultato, mentre il 50% ha affermato che entrambi sono molto importanti. C’è anche chi ha ammesso che le azioni “ambientaliste” che portano avanti quotidianamente vengono effettuate non tanto per un bene comune quanto più per se stessi, mentre il 37% degli intervistati ha detto di intraprendere delle azioni rispettose dell’ambiente in quanto tali comportamenti permettono di essere visti come delle brave persone.

In ogni caso, quasi un cittadino americano su tre, precisamente il 32%, ammette che comportarsi nel rispetto dell’ambiente lo aiuta a dormire meglio la notte. “Prendersi cura di sé e del nostro pianeta è un’operazione in armonia”, sono le parole di Christine Carpio, Sr. Manager, Community e Social Impact presso Avocado Green Mattress. “La scelta di prodotti ecologici che nutrono il tuo benessere garantisce che il tuo riposo e il tuo relax non vadano a scapito dell’ambiente. La chiave è fare scelte che ti facciano sentire realizzato”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA